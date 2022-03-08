Про це повідомляє американське видання Axios.
Наразі санкції заморозили активи РФ в іноземній валюті. Тому запаси золота стають “подушкою безпеки”, але при можливих санкціях країна не зможе продавати їх. Законопроєкт подали від штатів Техас, Мен, Теннесі. Його сподіваються ухвалити до п’ятниці.
Планується, що обмеження застосують до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють угоди із російським золотом. Йдеться як про перевезення його з резервів російського центрального банку або продажу золота фізично чи електронним способом.
РФ має золотовалютні резерви розміром близько 132 мільярдів доларів. Країна-агресор стала збільшувати темпи закупівлі золота від 2014 року, коли США наклали санкції через окупацію Криму.
Наразі російський держбанк знову нарощує темпи закупівлі, хоча припинив від початку пандемії через високі ціни. Величезні запаси можуть допомогти президенту-агресору Володимиру Путіну в утриманні економіку своєї країни від подальшого падіння. Сенатори планують санкціями ще більше ізолювати Росію від світової економіки та ускладнити дедалі дорожчу військову кампанію Кремля.
“Росія вирвала сторінку з книги Венесуели, скориставшись лазівкою в санкціях, що діють, яка дозволяє їм відмивати гроші за допомогою купівлі та продажу золота”, — йдеться у повідомленні.
У законопроєкті зазначили, що США і наші інші союзники повинні твердо протистояти російській агресії. Вони наголошують, що мають заблокувати будь-який люк, який є у Путіна, поки для цього є час.
- Нагадаємо, через напад Росії на Україну світ запровадив стільки санкцій, як проти Ірану за десять років. Лише за десять днів РФ стала рекордсменом за кількістю обмежень – їх понад 5 500.
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- Згідно з прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle & Co, уже найближчими місяцями Російська Федерація може втратити свою платоспроможність. Країні-агресору прогнозують дефолт за так званим венесуельським сценарієм.
- Наразі Росію від дефолту відділяє лише одна сходинка. Суверенний кредитний рейтинг країни-агресора зменшили з B3 до Ca.
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