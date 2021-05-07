У США шестикласниця влаштувала стрілянину з пістолета в школі в містечку Рігбі, внаслідок чого поранення отримали три людини.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що шестикласниця витягла пістолет з рюкзака в своїй школі в східному Айдахо і відкрила вогонь, поранивши двох однокласників і члена шкільного персоналу.

За словами шерифа округу Джефферсон Стіва Андерсона, дівчинку роззброїв вчитель середньої школи Рігбі, і затримав її до прибуття правоохоронних органів. Ім’я та точний вік нападаючої не розголошується.

“Вона зробила декілька пострілів всередині і зовні школи. У нас немає подробиць про причини. Це розслідується”, – сказав він.

Учнів школи відразу після стрілянини відправили додому, а також скасували уроки в п’ятницю.

Прокурор округу Джефферсон Марк Тейлор сказав, що залежно від результатів розслідування дівчині можуть пред’явити звинувачення за трьома пунктами.