День подяки в США цього року припадає на критичний момент у боротьбі з COVID-19. Експерти побоюються, що традиційні свята і збори за кілька тижнів перетворяться на сплеск захворювання і новий сумний рекорд.

Про це повідомляє CNN.

Щодня з 3 листопада реєструється понад 100 000 нових випадків зараження. Експерти пророкують, що кількість щоденних смертей подвоїться всього за кілька днів.

“Якщо ви подивитеся на людей, які сьогодні ушпиталені, вони були інфіковані два тижні тому, а може і більше. Таким чином, симптоми з’являються через п’ять-сім днів. Звичайно потрібно ще близько тижня, щоб захворіти, щоб потрапити до лікарні, так що це не менше двох тижнів, а потім зазвичай потрібен ще тиждень, щоб люди перехворіли. Я очікую, що в наступні 10 днів щоденна смертність подвоїться. Ми будемо бачити близько 4000 смертей на день”, – сказав доктор Джонатан Райнер, професор медицини в Університеті Джорджа Вашингтона.

З початку пандемії в США померло більш ніж 262 100 осіб. Згідно з прогнозом, опублікованим Центром з контролю і профілактики захворювань США (CDC), протягом наступних трьох з половиною тижнів ще близько 60 000 осіб можуть загинути.

У зв’язку з тим, що в країні стався спалах COVID-19, місцеві та державні лідери весь тиждень робили останні спроби донести до американців попередження: відмовтеся від традиційного святкування Дня подяки цього року, інакше все може погіршитися.

У Пенсільванії та деяких частинах Джорджії були розіслані телефонні сповіщення із закликом до жителів залишатися вдома під час свят.

Офіційні особи Нового Орлеана розіслали жителям нагадування про те, що потрібно святкувати вдома і робити великі урочистості в онлайн-режимі.

У заключному зверненні до Канзасу губернатор Лаура Келлі заявила, що дотримання санітарних норм буде більш важливим, ніж будь-коли найближчими днями.

Головний хірург США доктор Джером Адамс сказав, що найбезпечніший варіант святкування Дня Подяки цього року — лише з найближчими членами родини.

Подібні попередження надходили минулого тижня майже у всіх штатах. І експерти попередили про те, що може статися в найближчі тижні, якщо американці не прислухаються до вказівок.

“Через один-два тижні, ми побачимо сплеск за сплеском. Ми переживаємо важкі часи”, – сказав доктор Вільям Шаффнер, професор інфекційних захворювань Університету Вандербілта.

Щоб цього не сталося, минулого тижня CDC закликав американців уникати поїздок на свята. Багато хто змінив свої плани, як показало нове опитування. Але мільйони цього не зробили.

За даними Управління транспортної безпеки, близько 4,8 мільйона осіб сіли в літаки з моменту попередження CDC, при цьому більш ніж 900 000 осіб пройшли через службу безпеки в аеропортах країни у вівторок.

Лікарні в деяких частинах країни швидко заповнюються. За даними проекту відстеження COVID-19, по всій країні госпіталізовано майже 90000 осіб, що є новим рекордом 16-й день поспіль.

В окрузі Лос-Анджелесу, де кількість ушпиталень зросла приблизно на 70% за останні два тижні, лікарні можуть зіткнутися з нестачею як звичайних лікарняних ліжок, так і ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

Представники охорони здоров’я штату Вашингтон заявили, що кількість випадків захворювання різко зросла, і передбачили, що якщо поточне поширення хвороби триватиме такими ж темпами, як на початку цього місяця, до початку грудня кількість щоденних ушпиталень може подвоїтися.