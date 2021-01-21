Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що усі шість чисел у білеті збігалися з виграшною комбінацією. Цього достатньо для того, щоб його власник зірвав четвертий за величиною джек-пот в історії Powerball у розмірі $731 млн.
Імовірність отримати максимальний приз у Powerball становить 1 до 292 мільйонів.
Переможець має сплатити 27% федерального податку від виграшу.
$731,1 млн переможцеві можуть виплатити двома способами: 30 виплатами протягом 29 років, або одноразовою виплатою у $546,8 млн.
Переможець поки не прийшов по свій виграш.
- Раніше у США до організаторів лотереї Mega Millions звернувся житель штату Південна Кароліна з проханням виплатити виграний джекпот у розмірі 1,5 мільярда доларів. Свою особистість переможець просив не розголошувати.