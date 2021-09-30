Афганські біженці, які потрапили на територію США, зіткнулися з проблемою - вони не можуть знайти житло, оскільки пропозиції на ринку надто дорогі для їх бюджету. В цьому питанні їм намагаються допомогти агенції з переселення.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На те, аби знайти житло, в агенцій є три – чотири місяці.

Всі афганські біженці отримають від США одноразові виплати розміром 2275 доларів. З них – 1225 доларів на житло та предмети першої необхідності. Іншу частину грошей можна використати на адміністративні витрати (оформлення документів).

Наразі середня вартість оренда житла в США – 1302 долари.

Більшість біженців все ще на восьми військових базах, де їм оформляють документи. Звідти їх відправляють до певного міста та штату. Як правило, це від 10 до 100 осіб на день.

Власники житла не хочуть здавати його біженцям з Афганістану, поки ті не влаштуються на роботу та не отримуватимуть дохід хоча б протягом 2 – 3 місяців, що засвідчить їх платоспроможність. У деяких містах житла, яке здають в оренду, просто недостатньо.

Організація Airbnb зголосилася надати тимчасовий притулок для 20 тисяч афганських біженців.

Білий дім попросив у губернаторів штатів надати інформацію стосовно того, скільки біженців вони можуть розселити протягом найближчих тижнів. До прикладу, у штати Вашингтон, Оклахома, Аризона, Флорида, Джорджія, Мериленд, Мічиган, Міссурі, Північна Кароліна, Нью-Йорк та Вірджинія планують пересилити приблизно по тисячі біженців. До Міссісіпі та Алабами – по 10 осіб.

Наразі понад 50 тисяч афганців отримали дозвіл на в’їзд до США, не маючи спеціально оформленої імміграційної візи. Ті афганці, які допомагали американським та союзним військам під час 20-річної війни — отримали візи іншої категорії. Їм допомагають насамперед.

Загалом, США евакуювали понад 100 тисяч афганців. Лише з середини серпня до США прибули 24 тисячі афганців. Більшість з них досі проживають на восьми військових об’єктах США. Там вони проходять медичний огляд та оформлення необхідних документів. Ще близько 39 тисяч афганців поселили на військових базах в Європі та на Близькому Заході.