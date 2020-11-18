Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання першого тесту для самостійного виявлення коронавірусу COVID-19 в домашніх умовах.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Йдеться про набір для тестування Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit, який є одноразовим молекулярним тестом, призначеним для виявлення нового коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

“FDA продовжує демонструвати безпрецедентну швидкість реагування на пандемію. Хоча діагностичні тести COVID-19 дозволені для збору на дому, це перші тести, які можна проводити самостійно і отримувати результати вдома. Цей новий варіант тестування є важливим діагностичним досягненням в боротьбі з пандемією і зниженні тягаря передачі захворювання серед населення”, – зазначив представник FDA, доктор медичних наук Стівен М. Хан.

Скористатися таким тестом можуть громадяни старше 14 років. Тест працює шляхом загортання тампона з забором, узятим з носової порожнини, у флакон, який потім поміщається в тестову установку. Через 30 хвилин або менше результати можна буде побачити прямо на сяючому дисплеї тестового пристрою.

Дослідження можна проводити як вдома, так і в медустановах. Але для домашнього дослідження тест можна отримати виключно за рецептом від лікаря.