Президент США Джо Байден привітав прийняття Закону в інтересах народу (H.R. 1), який напередодні схвалили члени Палати представників. Це початок виборчої реформи, яка передбачає зміни в підвищенні безпеки процесу виборів і захисту прав виборців.

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4 березня президент США Джо Байден виступив з промовою, привітавши прийняття цього закону.

“На тлі нещодавньої безпрецедентної атаки на нашу демократію, небаченої скоординованої спроби проігнорувати, підірвати і знищити волю американського народу і нової хвилі агресивних нападок на право голосу в деяких штатах по всій країні я висловлюю своє захоплення спікеру Ненсі Пелосі та Палаті представників за прийняття HR1, Закону в інтересах народу”, – заявив Байден.

Він нагадав, що, згідно з американськими демократичними цінностями, право голосу кожного законного виборця – “священне і фундаментальне”, тому що з нього “випливають усі решта”. Він назвав прийняття закону історичною подією для захисту права голосу кожного американського громадянина.

“Він (закон – ред.) приборкає обурливу практику перекроювання виборчих округів, яка спотворює нашу демократію. Він надасть Міністерству юстиції можливість жорстко припиняти закони, що обмежують право голосу за расовою ознакою. Він реформує нашу систему фінансування виборчих кампаній, щоб посилити голоси народу, а не можновладців. Він модернізує виборчу систему й убезпечить наші майбутні вибори від усіляких загроз”, – зазначив американський лідер.

Перш ніж закон підпише Байден, він пройти певний законодавчий процес, доопрацювання і поправки.

“Я з нетерпінням чекаю можливості підписати його після того, як він пройде законодавчий процес, щоб разом ми змогли зміцнити і відновити американську демократію до майбутніх виборів і всіх наступних”, – резюмував Байден.

До слова, закон HR 1 було прийнято 3 березня 220 голосами проти 210. “За” голосували демократи. Республіканці не дали жодного голосу на підтримку закону.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що закон необхідний для боротьби з зусиллями по дискримінації виборців в штатах, боротьби з корупцією та зменшення впливу великих донорів в політиці. Він передбачає автоматичну реєстрацію виборців по всій країні й дозволяє голосувати злочинцям, які вже відбули покарання. Крім цього, він розширить можливості дострокового голосування та посилить механізм голосування поштою.

Згідно із законопроєктом, всі організації, які замовляють політичну рекламу в Мережі, будуть зобов’язані розкрити імена своїх спонсорів.

Ще один з пунктів закону — вимога до президента публікувати податкові декларації. Це те, чого вимагали від президента Дональда Трампа протягом чотирьох років, а він так і не зробив.