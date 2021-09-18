Про це повідомляє американське видання Axios.
Окрім них, скористатися правом на бустерну дозу можуть пацієнти з груп ризику (люди похилого віку, пацієнти з захворюваннями легень, серця, нирок, цукровим діабетом, ожирінням тощо).
Тепер у FDA має відбутися офіційне голосування, після якого вакцинацію бустерною дозою затвердять. Наразі таке рішення готові підтримати всі члени експертної групи.
При цьому у FDA не підтримали ініціативу щодо бустерної вакцинації пацієнтів віком від 16 років препаратом Pfizer.
У Pfizer у відповідь заявили, що вдячні комітету за аналіз отриманих даних та готові співпрацювати з FDA, оскільки “вірять у переваги бустерної дози для населення”.
Наступного тижня має відбутися засідання консультативного комітету Центру з контролю й профілактики захворювань (CDC) де обговорять необхідність вакцинації бустерами та ухвалять певні рекомендації з цього приводу
Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден збираються отримати по третій (бустерній) дозі вакцини проти коронавірусу, щойно це буде можливо.
13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.
Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.
- У Вашингтоні (округ Колумбія, США) запроваджують обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 для всіх державних службовців місцевого рівня.