В Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) підтримали ініціативу щодо введення третьої, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу для людей віком від 65 років.

Про це повідомляє американське видання Axios.

Окрім них, скористатися правом на бустерну дозу можуть пацієнти з груп ризику (люди похилого віку, пацієнти з захворюваннями легень, серця, нирок, цукровим діабетом, ожирінням тощо).

Тепер у FDA має відбутися офіційне голосування, після якого вакцинацію бустерною дозою затвердять. Наразі таке рішення готові підтримати всі члени експертної групи.

При цьому у FDA не підтримали ініціативу щодо бустерної вакцинації пацієнтів віком від 16 років препаратом Pfizer.

У Pfizer у відповідь заявили, що вдячні комітету за аналіз отриманих даних та готові співпрацювати з FDA, оскільки “вірять у переваги бустерної дози для населення”.

Наступного тижня має відбутися засідання консультативного комітету Центру з контролю й профілактики захворювань (CDC) де обговорять необхідність вакцинації бустерами та ухвалять певні рекомендації з цього приводу

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Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден збираються отримати по третій (бустерній) дозі вакцини проти коронавірусу, щойно це буде можливо.

13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.