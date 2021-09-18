Про це повідомляє американське видання Axios.

Окрім них, скористатися правом на бустерну дозу можуть пацієнти з груп ризику (люди похилого віку, пацієнти  з захворюваннями легень, серця, нирок, цукровим діабетом, ожирінням тощо).

Тепер у  FDA має відбутися офіційне голосування, після якого вакцинацію бустерною дозою затвердять. Наразі  таке рішення готові підтримати всі члени експертної групи.

При цьому  у  FDA не підтримали ініціативу щодо бустерної вакцинації пацієнтів віком від 16 років препаратом Pfizer.

У  Pfizer у відповідь заявили, що вдячні комітету за аналіз отриманих даних та готові співпрацювати  з FDA, оскільки “вірять у переваги бустерної дози для населення”.

Наступного тижня має відбутися засідання консультативного комітету Центру з контролю й профілактики захворювань (CDC) де обговорять необхідність вакцинації бустерами та ухвалять певні рекомендації з цього приводу

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Американський регулятор не схвалив вакцинацію третьою дозою Pfizer

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден збираються отримати по третій (бустерній) дозі вакцини проти коронавірусу, щойно це буде можливо.

13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.

  • Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
  • Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
  • На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
  • У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.
  • У Вашингтоні (округ Колумбія, США) запроваджують обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 для всіх державних службовців місцевого рівня.