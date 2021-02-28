Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання третьої вакцини проти COVID-19, розробленої компанією Johnson&Johnson.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Прищеплювати цією вакциною можна буде осіб у віці 18 років і старше.

“FDA встановило, що вакцина J&J відповідає встановленим законом критеріям для видачі Асоціації університетів Європи (EUA). Дані також показують, що відомі та потенційні переваги вакцини переважують відомі і потенційні ризики. Приймаючи це рішення, FDA може запевнити громадськість і медичну спільноту в тому, що воно провело ретельну оцінку наявної інформації про безпеку, ефективність та якість виробництва”, – повідомив регулятор.

Вакцина J&J проти COVID-19 виробляється з використанням вірусу певного типу, так званого аденовірусу типу 26 (Ad26). Вакцина використовує Ad26 для доставки фрагмента ДНК або генетичного матеріалу, який використовується для створення характерного “шипового” білка вірусу SARS-CoV-2. У той час як аденовіруси є групою щодо поширених вірусів, Ad26, який може викликати симптоми застуди і кон’юнктивіт, був модифікований для вакцини, так що він не може розмножуватись в організмі людини, викликаючи хворобу. Після того, як людина отримує цю вакцину, організм може тимчасово виробляти білок-спайк, який не викликає захворювання, але запускає імунну систему для опору вірусу.

Вакцина J&J є третьою вакциною, дозволеною в США, після вакцин від Pfizer/BioNTech і Moderna, для обох з яких потрібно дві дози.

Глобальне випробування J&J на ​​44 000 осіб показало, що вакцина на 66% ефективна в запобіганні COVID-19 від помірної до важкої форми через чотири тижні після вакцинації.