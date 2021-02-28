Про це повідомляється на сайті регулятора.
Прищеплювати цією вакциною можна буде осіб у віці 18 років і старше.
“FDA встановило, що вакцина J&J відповідає встановленим законом критеріям для видачі Асоціації університетів Європи (EUA). Дані також показують, що відомі та потенційні переваги вакцини переважують відомі і потенційні ризики. Приймаючи це рішення, FDA може запевнити громадськість і медичну спільноту в тому, що воно провело ретельну оцінку наявної інформації про безпеку, ефективність та якість виробництва”, – повідомив регулятор.
Вакцина J&J проти COVID-19 виробляється з використанням вірусу певного типу, так званого аденовірусу типу 26 (Ad26). Вакцина використовує Ad26 для доставки фрагмента ДНК або генетичного матеріалу, який використовується для створення характерного “шипового” білка вірусу SARS-CoV-2. У той час як аденовіруси є групою щодо поширених вірусів, Ad26, який може викликати симптоми застуди і кон’юнктивіт, був модифікований для вакцини, так що він не може розмножуватись в організмі людини, викликаючи хворобу. Після того, як людина отримує цю вакцину, організм може тимчасово виробляти білок-спайк, який не викликає захворювання, але запускає імунну систему для опору вірусу.
Вакцина J&J є третьою вакциною, дозволеною в США, після вакцин від Pfizer/BioNTech і Moderna, для обох з яких потрібно дві дози.
Глобальне випробування J&J на 44 000 осіб показало, що вакцина на 66% ефективна в запобіганні COVID-19 від помірної до важкої форми через чотири тижні після вакцинації.
- Нагадаємо, вакцина від Johnson&Johnson — це векторна вакцина на основі аденовірусу, яка відрізняється від конкурентів передусім тим, що одному пацієнтові потрібна одна доза, а не дві. Про те, наскільки вона ефективна та безпечна — в матеріалі.