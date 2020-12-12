Про це повідомляє пресслужба FDA.
“Дозвіл FDA на екстрене використання першої вакцини проти COVID-19 є важливою віхою в боротьбі з цією руйнівною пандемією, яка торкнулася так багато сімей в Сполучених Штатах і в усьому світі”, – сказав комісар FDA, доктор медичних наук Стівен М. Хан.
FDA встановило, що вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 відповідає встановленим критеріям для видачі EUA. Сукупність наявних даних дає чіткі докази того, що вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 може бути ефективною у запобіганні COVID-19.
Дані також підтверджують, що відомі та потенційні переваги переважують відомі і потенційні ризики, що дозволяє використовувати вакцину мільйонами людей у віці 16 років і старше.
“Приймаючи це рішення, FDA може запевнити громадськість і медичну спільноту в тому, що воно провело ретельну оцінку наявної інформації про безпеку, ефективність та якість виробництва”, – додали в пресслужбі.
- Відомі виробники вакцин проти коронавірусу Pfizer і Moderna вже готуються до масового виробництва. Однак про технологію виготовлення вакцин відомо не багато. Та й розробники не планують повністю розкривати дані про склад своїх вакцин.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.
- Вакцина проти коронавірусу, вироблена компаніями Pfizer та BioNTech, забезпечує надійний захист від COVID-19 протягом 10 днів після введення першої дози.