Про це повідомляє пресслужба FDA.

“Дозвіл FDA на екстрене використання першої вакцини проти COVID-19 є важливою віхою в боротьбі з цією руйнівною пандемією, яка торкнулася так багато сімей в Сполучених Штатах і в усьому світі”, – сказав комісар FDA, доктор медичних наук Стівен М. Хан.

FDA встановило, що вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 відповідає встановленим критеріям для видачі EUA. Сукупність наявних даних дає чіткі докази того, що вакцина Pfizer-BioNTech COVID-19 може бути ефективною у запобіганні COVID-19.

Дані також підтверджують, що відомі та потенційні переваги переважують відомі і потенційні ризики, що дозволяє використовувати вакцину мільйонами людей у віці 16 років і старше.

“Приймаючи це рішення, FDA може запевнити громадськість і медичну спільноту в тому, що воно провело ретельну оцінку наявної інформації про безпеку, ефективність та якість виробництва”, – додали в пресслужбі.