В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) США повідомили, що збираються схвалити щеплення бустерною (додатковою) дозою вакцини проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Оскільки вакцина Johnson & Johnson однокомпонентна, бустерна доза буде другою, а не третьою, як в інших компаній-виробників. У FDA пояснили, що вже проаналізували дані щодо вакцини та вважають, що бустерна доза “раціонально підсилить ефект звичного щеплення”.

До цього багато експертів говорили, що однієї дози вакцини Johnson & Johnson може виявитися недостатньо.

У п’ятницю представники FDA обговорять строки та рекомендації щодо введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу.

За попередніми даними, бустерну дозу вводитимуть через два місяці після першого щеплення. При цьому в компанії просили дозволу на проведення бустерного вакцинування через 6 місяців після введення першої дози.

Результати дослідження FDA засновано на проведенні експерименту за участі 40 тисяч осіб. Зокрема, одне з досліджень продемонструвало, що одна доза вакцини проти коронавірусу ефективна на 54%, тоді як бустерна доза підвищує ефективність до 100% у разі середньої тяжкості захворювання та 75% у разі захворювання тяжкої форми складності.

4 жовтня компанія Johnson & Johnson подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) у США із проханням схвалити їх вакцину для бустерних щеплень. Наразі ефективність вакцини J&J проти коронавірусу – 94%.

Засідання консультативного комітету FDA стосовно бустерної вакцинації заплановано на 14 – 15 жовтня.