Про це повідомляє американське видання The Washington Post.
Оскільки вакцина Johnson & Johnson однокомпонентна, бустерна доза буде другою, а не третьою, як в інших компаній-виробників. У FDA пояснили, що вже проаналізували дані щодо вакцини та вважають, що бустерна доза “раціонально підсилить ефект звичного щеплення”.
До цього багато експертів говорили, що однієї дози вакцини Johnson & Johnson може виявитися недостатньо.
У п’ятницю представники FDA обговорять строки та рекомендації щодо введення бустерної дози вакцини проти коронавірусу.
За попередніми даними, бустерну дозу вводитимуть через два місяці після першого щеплення. При цьому в компанії просили дозволу на проведення бустерного вакцинування через 6 місяців після введення першої дози.
Результати дослідження FDA засновано на проведенні експерименту за участі 40 тисяч осіб. Зокрема, одне з досліджень продемонструвало, що одна доза вакцини проти коронавірусу ефективна на 54%, тоді як бустерна доза підвищує ефективність до 100% у разі середньої тяжкості захворювання та 75% у разі захворювання тяжкої форми складності.
4 жовтня компанія Johnson & Johnson подала заявку до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) у США із проханням схвалити їх вакцину для бустерних щеплень. Наразі ефективність вакцини J&J проти коронавірусу – 94%.
Засідання консультативного комітету FDA стосовно бустерної вакцинації заплановано на 14 – 15 жовтня.
- 23 вересня у США схвалили третю дозу вакцини Pfizer і BioNTech COVID-19 для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику (медичні працівники, вчителі та персонал денного догляду, працівники продуктових магазинів і ті, хто перебуває в притулках для бездомних або в’язницях).
- В серпні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. У Білому домі цей заклик розкритикували.
- В Ізраїлі третя доза вакцини проти коронавірусу є обов’язковою. Це перша країна, що пішла на такий крок.