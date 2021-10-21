Про це повідомляє американське видання The Hill.
До цього представники імміграційної та митної служби (ICE) мали слідкувати за тим, аби нелегальні мігранти, які потрапили на територію США, перебували у спеціальних умовах утримання, якщо належать до групи ризику щодо зараження коронавірусом. Але це рішення скасували двоє суддів, призначених 45-м американським президентом Дональдом Трампом.
Відтепер ICE має послуговуватися загальними інструкціями щодо забезпечення належним умов утримання нелегальних мігрантів. Всіх нелегалів класифікуватимуть за факторами ризику й поселятимуть в місця тимчасового утримання. Там слідкуватимуть за дотриманням соціального дистанціювання та часто прибиратимуть.
У США протягом 2021 фінансового року на кордоні затримали понад 1,7 млн нелегальних мігрантів. Це рекордний показник з 1986 року.
Нелегальних мігрантів стало значно більше після закінчення строку повноважень 45-го президента США Дональда Трампа, який жорстко стримував цей процес. За дев’ять місяців президентства Джо Байдена на кордоні затримали понад 1,3 млн нелегалів. З них 61% осіб спорядили назад, до країн їх громадянства.
- Нагадаємо, у МЗС США випустили нову інструкцію щодо депортації нелегальних мігрантів. Там зазначено, що лише відсутність документів не є причиною для депортування людини з території США.
- Також Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала частині нелегальних мігрантів з південних країн тимчасові робочі візи в несільськогосподарській сфері.
- Раніше Дональд Трамп вперше за 25 років не потрапив до списку 400 найбагатших американців – його статки зменшилися на 600 мільйонів доларів.