Дев'ятий окружний апеляційний суд США скасував постанову суду нижчої інстанції, яка передбачала, що нелегальних мігрантів, які належать до однієї з груп ризику зараження коронавірусом COVID-19, слід утримувати в особливих умовах.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

До цього представники імміграційної та митної служби (ICE) мали слідкувати за тим, аби нелегальні мігранти, які потрапили на територію США, перебували у спеціальних умовах утримання, якщо належать до групи ризику щодо зараження коронавірусом. Але це рішення скасували двоє суддів, призначених 45-м американським президентом Дональдом Трампом.

Відтепер ICE має послуговуватися загальними інструкціями щодо забезпечення належним умов утримання нелегальних мігрантів. Всіх нелегалів класифікуватимуть за факторами ризику й поселятимуть в місця тимчасового утримання. Там слідкуватимуть за дотриманням соціального дистанціювання та часто прибиратимуть.

У США протягом 2021 фінансового року на кордоні затримали понад 1,7 млн нелегальних мігрантів. Це рекордний показник з 1986 року.

Нелегальних мігрантів стало значно більше після закінчення строку повноважень 45-го президента США Дональда Трампа, який жорстко стримував цей процес. За дев’ять місяців президентства Джо Байдена на кордоні затримали понад 1,3 млн нелегалів. З них 61% осіб спорядили назад, до країн їх громадянства.