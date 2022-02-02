Американське свято День бабака, що традиційно відзначалося 2 лютого цьогоріч було скасовано. Причиною цьому стала смерть тваринки-передвісника погоди Міллтауна Мела, яка сталася за кілька днів до події.

Про це повідомляє People.

Як відомо, починаючи з ще 1887 року мешканці міста Міллтаун “пророчили” настання весни згідно з поведінкою бабака. Якщо 2 лютого він не побачить свою тінь і покине помешкання, то буле раннє потепління, а якщо ж побачить і злякається, то очікуються ще 6 тижнів зими.

Та оскільки смерть Мела випала на період, коли більшість бабаків у сплячці, мерії не вдалося знайти йому заміну.

“Ми старанно працюватимемо над тим, щоб знайти нового провісника погоди на наступний рік, а доти, будь ласка, слідкуйте за тим, що скажуть побратими Мела 2 лютого”, – зазначено у повідомленні на сторінці Міллтауна Мела у Facebook.

Зазначимо, що львівські “колеги” американського бабака Мишко та Маша цей день проспали. Згідно з повір’ям це мало б означати пізню зиму, та гризуни були бадьорими весь січень, тому “пророцтво” вийшло неоднозначним.