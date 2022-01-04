У США схвалили бустерні дози вакцини для підлітків та деяких категорій дітей

Про це повідомляє пресслужба Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).
Тепер проміжок часу між першими двома дозами й бустерною вакциною скоротили до п’яти місяців для людей від 12 років і старше. Також бустерну дозу вакцини Pfizer будуть вводити дітям у віці від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.
У FDA зазначають, що при ухваленні рішення спиралися на дані з Ізраїлю, де понад 6300 осіб у віці від 12 до 15 років отримали бустерну дозу вакцини не менше ніж через 5 місяців після завершення вакцинації двома дозами.
Дані показали, що нових проблем з безпекою після ревакцинації не виникає.
На сьогодні у цих осіб не було зареєстровано нових випадків міокардиту або перикардиту”, — ствердили в FDA.
Бустерна доза вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19 значно покращує реакцію антитіл людини, щоб мати можливість протистояти варіанту Omicron. Таким чином, дозвіл на повторну вакцинацію через п’ять місяців, а не через шість місяців, забезпечить кращий захист в коротші терміни для людей від високотрансмісивного варіанту Omicron”, — зазначається у заяві.
Деякі діти віком 5 до 11 років зможуть отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу.
Діти віком від 5 до 11 років, що перенесли трансплантацію органів або яким був поставлений діагноз стану, який вважається еквівалентним рівнем імунодефіциту, можуть не відповідати належним чином на серію дводозової первинної вакцинації. Таким чином, для цієї групи дозволена доза третьої первинної серії”, — зазначають в FDA.
В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів додали, що діти, які повністю вакциновані та не мають імунодефіциту, не потребують третьої дози вакцини, але FDA продовжуватиме вивчати дані.
- Нагадаємо, вчені дійшли до висновку, що аби організм сформував стійкий імунітет від коронавірусної хвороби, щороку необхідно буде, як мінімум, двічі вакцинуватися. Найкраще — тричі.
- Також люди, які вакциновані третьою бустерною дозою проти коронавірусу, мають малоймовірний ризик розвитку серйозних інфекцій від варіанта Omicron, що призводять до ушпиталення.
- В Ізраїлі проходить етап тестування на пацієнтах четвертої дози вакцини проти COVID-19 для уникнення нового сплеску заражень.
- Американський ендокринолог розповіла, як вберегтися від Omicron.
- Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 461 449 людей, з них отримали першу дозу – 14 461 447 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446 людей, отримали додаткову дозу – 325 людей. Загалом проведено 27 603 218 щеплень.