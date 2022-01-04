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У США схвалили бустерні дози вакцини для підлітків та деяких категорій дітей

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалили бустерні дози вакцини Pfizer від коронавірусу для підлітків з 12 до 15 років і деяких категорій дітей.

Вівторок, 4 січня 2022, 12:12

Про це повідомляє пресслужба Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). 

Тепер проміжок часу між першими двома дозами й бустерною вакциною скоротили до п’яти місяців для людей від 12 років і старше. Також бустерну дозу вакцини Pfizer будуть вводити дітям у віці від 5 до 11 років з ослабленим імунітетом.

У FDA зазначають, що при ухваленні рішення спиралися на дані з Ізраїлю, де понад 6300 осіб у віці від 12 до 15 років отримали бустерну дозу вакцини не менше ніж через 5 місяців після завершення вакцинації двома дозами.

Дані показали, що нових проблем з безпекою після ревакцинації не виникає.

На сьогодні у цих осіб не було зареєстровано нових випадків міокардиту або перикардиту”, — ствердили в FDA.

Бустерна доза вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19 значно покращує реакцію антитіл людини, щоб мати можливість протистояти варіанту Omicron. Таким чином, дозвіл на повторну вакцинацію через п’ять місяців, а не через шість місяців, забезпечить кращий захист в коротші терміни для людей від високотрансмісивного варіанту Omicron”, — зазначається у заяві.

Деякі діти віком 5 до 11 років зможуть отримати бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Діти віком від 5 до 11 років, що перенесли трансплантацію органів або яким був поставлений діагноз стану, який вважається еквівалентним рівнем імунодефіциту, можуть не відповідати належним чином на серію дводозової первинної вакцинації. Таким чином, для цієї групи дозволена доза третьої первинної серії”, — зазначають в FDA.

В Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів додали, що діти, які повністю вакциновані та не мають імунодефіциту, не потребують третьої дози вакцини, але FDA продовжуватиме вивчати дані.

Теги: COVID-19, Delta, Omicron, Pfizer, бустерна доза, вакцина проти коронавірусу, Коронавірус, третя доза

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