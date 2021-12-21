Як сказано у повідомленні, перші дві ін’єкції для профілактики ВІЛ вводяться з різницею в місяць. Згодом укол роблять кожні два місяці.

«Сьогоднішнє схвалення дає важливий інструмент у зусиллях припинення епідемії ВІЛ-інфекції, вперше надаючи можливість запобігати ВІЛ без щоденного прийому таблеток», – сказала керівник відділення антивірусних препаратів Дебра Бірнкрант.

За даними Альянсу громадського здоров’я, сьогодні в Україні проживає понад 257 000 людей з ВІЛ: кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус.

Україна посідає друге місце в Європейському регіоні ВООЗ (53 країни) за оціночною кількістю випадків ВІЛ-інфекції, перше місце у Росії, на яку припадає майже 50% випадків. За оновленими оцінками національних і міжнародних експертів, наразі в Україні до 257 тисяч людей живуть з ВІЛ, і тільки 70% із них знають про свій статус. Щонайменше третина людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), не перебуває під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я.

За даними ВООЗ/ЮНЕЙДС у світі з початку епідемії 79,3 млн людей інфікувалися ВІЛ та 36,3 млн померли від хвороб, обумовлених СНІДом. Сьогодні в світі з ВІЛ-інфекцією живуть майже 37,7 млн людей і майже 6 млн із них не знають, що інфіковані. Антиретровірусну терапію отримують майже 28,2 млн ЛЖВ. В разі недостатніх дій, ЮНЕЙДС попередила про ризик 7,7 млн смертей, пов’язаних зі СНІДом протягом наступних 10 років.

За січень-жовтень 2021 року в Україні було офіційно зареєстровано 12626 нових випадків ВІЛ-інфекції, 3496 випадків СНІДу та 1584 смерті, зумовлені СНІДом. 70% зареєстрованих випадків виявлено в рамках програм, які разом з партнерами впроваджує в Україні Альянс громадського здоров’я.