У США вирішили розширити підготовку для бійців Збройних сил України. Відповідне рішення ухвалив президент США Джо Байден.

Про це повідомило The New York Times.

Розширення підготовки має відбутися на американській базі у німецькому Графенвері. У межах навчань мають намір збільшити кількість військових та оновити тактику.

Розширена підготовка надасть можливість американським інструкторам навчати по одному українському батальйону щомісяця. Це приблизно від 600 до 800 військовослужбовців.

На сьогодні щомісяця навчання можуть проходити у середньому 300 військових.

Американські інструктори будуть навчати українських захисників більш просунутій тактиці бою. Серед цього “колективне тренування”, як координація маневрів наземної піхоти за артилерійської підтримки.

Видання додало, що в Україні офіційно особи мають побоювання щодо виводу надто великої кількості військовослужбовців із лінії фронту для спеціальної підготовки. З огляду на зимовий період та сповільнення бойових дій на багатьох ділянках — Київ схвалив розширення програми.

Розширені навчання можуть розпочатися вже з початку 2023 року.

Напередодні CNN повідомив про те, що Білий дім доопрацьовує плани щодо спорядження системи протиракетної оборони Patriot в Україну. Водночас за даними інших ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена планує передати Україні одну батарею Patriot, яка має до 8 пускових установок.