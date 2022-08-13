У Нью-Йорку було скоєно напад на британського письменника індійського походження Салмана Рушді. На даний час письменник у лікарні, його під'єднано до апарату ШВЛ.

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент трапився в Інституті Шатокуа. Під час виступу до 75-річного Рушді підбіг невідомий, повалив його на підлогу і завдав письменнику 10-15 ударів, зокрема й ножем. Також невідомий травмував й модератора зустрічі: у нього легка травма голови.

Нападника затримали, ним виявився 24-річний чоловік з Нью-Джерсі. Як зауважили у поліції Нью-Йорка, мотиви нападника поки невідомі.

За словами очевидців, напад на письменника тривав близько 20 секунд. Зловмисник нібито продовжував бити та завдавати ножових ударів Салману Рушді навіть тоді, коли його намагались стримувати.

Агент письменника Ендрю Уайлі у коментарі Sky News повідомив, що стан Рушді важкий. Ймовірно, Салман Рушді залишиться без ока.

“Новини нехороші. Салман, швидше за все, втратить одне око, нерви на його руці були перерізані, а його печінка була пошкоджена”, — заявив він.

Агент також додав, що Рушді переніс кількагодинну операцію і зараз ого під’єднали апарату штучної вентиляції легенів.

Напад на Салмана Рушді шокував чимало його колег у всьому світі. Правозахисниця і виконавча директорка PEN America Сюзанна Носсель повідомила, лише нещодавно отримала від Рушді електронного листа, у якому він прохав про допомогу евакуйованим письменникам з України.

“За свої слова Салман Рушді поплатився тим, що став мішенню на десятиліття, але він ніколи не тремтів від страху і не похитнувся у своїй позиції. Він невтомно ділився енергією для допомоги іншим”, — зазначила Носсель.

Письменник Стівен Кінг у своєму Twitter-акаунті написав, що сподівається, що з Салманом Рушді все буде добре.

Англійський письменник-фантаст Ніл Ґейман наголосив, що шокований нападом на Рушді.

“Він хороший та геніальний чоловік і я сподіваюсь, що з ним все гаразд”, – написав він.

ДОВІДКА: Салман Рушді — британський письменник, критик, публіцист індійського походження. Є президентом американського ПЕН-центру, президентом та засновником Міжнародного парламенту письменників, член Королівського літературного товариства.

За свій роман “Сатанинські вірші” Рушді – який чимало мусульман назвали богохульним – зазнав переслідування. У 1989-му році тодішній іранський аятола Хомейні назвав книгу блюзнірською і віровідступницькою та закликав стратити автора.

Після цього Велика Британія й Іран на кілька років розірвали дипломатичні відносини, а Рушді тривалий час змушений був переховуватися під захистом Скотленд-Ярду.

За голову письменника, що живе на Заході, один Іранський ісламський фонд обіцяє 3,3 млн доларів. 21 лютого 2016 року до ціни за вбивство Рушді іранські медіа призначили надбавку в 600 тисяч доларів. У тому ж році він отримав громадянство США.

Письменник переховувався протягом багатьох років, а його покаяння не змогло переконати іранську владу скасувати фетву.