Про це повідомляє Nbc12.
13 березня господар собаки припаркував автомобіль і пішов в найближчу пекарню. Виходячи звідти, він побачив свій джип навпроти біля будівлі Ферфілда через вулицю.
За словами водія, його 5-річна вівчарка Келлі перебувала всередині джипа, і він підозрює, що тварина штовхнула важіль перемикання передач.
Згідно поліцейському протоколу, позашляховик був припаркований на стоянці заправної станції, потім повернув направо, перетнув вулицю і врізався в будівлю.
Художня галерея Pearl of Door County розмістила фотографії аварії в Facebook. Господиня закладу Меган Лундал сказала, що рада, що ніхто не постраждав.
Господар Келлі теж радий, що інцидент обійшовся без жертв і серйозних збитків. Він додав, що тепер дія водійських прав його вихованця надовго призупинена.
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