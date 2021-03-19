У місті Стерджен-Бей (штат Вісконсін) австралійська вівчарка на прізвисько Келлі викрала джип свого господаря і врізалася на ньому в будівлю художньої галереї.

Про це повідомляє Nbc12.

13 березня господар собаки припаркував автомобіль і пішов в найближчу пекарню. Виходячи звідти, він побачив свій джип навпроти біля будівлі Ферфілда через вулицю.

За словами водія, його 5-річна вівчарка Келлі перебувала всередині джипа, і він підозрює, що тварина штовхнула важіль перемикання передач.

Згідно поліцейському протоколу, позашляховик був припаркований на стоянці заправної станції, потім повернув направо, перетнув вулицю і врізався в будівлю.

Художня галерея Pearl of Door County розмістила фотографії аварії в Facebook. Господиня закладу Меган Лундал сказала, що рада, що ніхто не постраждав.

Господар Келлі теж радий, що інцидент обійшовся без жертв і серйозних збитків. Він додав, що тепер дія водійських прав його вихованця надовго призупинена.