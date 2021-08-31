Протягом минулого тижня у США зафіксували масштабний спалах захворюваності на коронавірус серед дітей - майже 204 тисячі випадків зараження COVID-19. Це другий рекорд щодо дитячої захворюваності.

Про це повідомляє видання ABC News.

Навчальний рік в США розпочинається в серпні. Деякі учні почали навчатися з 16 серпня, однак основна частина – після 24 – 26 серпня. Саме після початку навчального процесу різко збільшилася кількість заражень коронавірусом серед дітей шкільного віку.

Протягом останнього місяця кількість заражень зросла в п’ять разів. Вона збільшилась з 38 тисяч (22 липня) до понад 200 тисяч (22 серпня).

Загалом, з початку пандемії майже 4,8 мільйона дітей отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Минулого тижня 22,4% випадків – зараження коронавірусом серед дітей.

При цьому, діти вкрай рідко переносять коронавірус у складній формі. Від 0,1% до 1,9% випадків госпіталізацій – дитячі. Ще 0,03% всіх випадків зараження виявилися летальними.

Вчителів Чикаго та Лос-Анджелеса зобов’язали до 15 жовтня зробити щеплення проти коронавірусу.

У штаті Нью-Йорк також планують ввести обов’язкову вакцинацію для працівників шкіл.

Рішення про обов’язкову вакцинацію педагогів та працівників шкіл підтримали лідери обох національних профспілок вчителів, Національної асоціації освіти та Американської федерації вчителів. Всі деталі потрібно узгоджувати на місцевому рівні.

Опитування Education Week засвідчило, що 90% педагогів країни вже пройшли повну вакцинацію.