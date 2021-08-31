Про це повідомляє видання ABC News.
Навчальний рік в США розпочинається в серпні. Деякі учні почали навчатися з 16 серпня, однак основна частина – після 24 – 26 серпня. Саме після початку навчального процесу різко збільшилася кількість заражень коронавірусом серед дітей шкільного віку.
Протягом останнього місяця кількість заражень зросла в п’ять разів. Вона збільшилась з 38 тисяч (22 липня) до понад 200 тисяч (22 серпня).
Загалом, з початку пандемії майже 4,8 мільйона дітей отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Минулого тижня 22,4% випадків – зараження коронавірусом серед дітей.
При цьому, діти вкрай рідко переносять коронавірус у складній формі. Від 0,1% до 1,9% випадків госпіталізацій – дитячі. Ще 0,03% всіх випадків зараження виявилися летальними.
Вчителів Чикаго та Лос-Анджелеса зобов’язали до 15 жовтня зробити щеплення проти коронавірусу.
У штаті Нью-Йорк також планують ввести обов’язкову вакцинацію для працівників шкіл.
Рішення про обов’язкову вакцинацію педагогів та працівників шкіл підтримали лідери обох національних профспілок вчителів, Національної асоціації освіти та Американської федерації вчителів. Всі деталі потрібно узгоджувати на місцевому рівні.
Опитування Education Week засвідчило, що 90% педагогів країни вже пройшли повну вакцинацію.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.