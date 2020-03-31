У США працівники складів, служб доставки і роздрібної торгівлі оголосили страйк, щоб привернути увагу до питань безпеки і зарплати людей, які працюють в умовах пандемії коронавірусу.

Про це пише Reuters.

У страйку взяли участь близько 200 000 працівників американської компанії по доставці Instacart, а також робочі складу Amazon.com Inc в Стейтен-Айленді.

Пізніше в Amazon заявили, що звільнили співробітника, який допоміг організувати акцію, а робочих відправили на платний карантин.

Крім того, робочі також протестували в інших країнах. Зокрема, в понеділок десятки працівників Amazon на заводі недалеко від Флоренції оголосили страйк.

При цьому, минулого тижня міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що тиск на співробітників Amazon, щоб вони працювали, незважаючи на недостатній захист, є “неприпустимим”.