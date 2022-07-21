У Сполучених Штатах сподіваються побачити глобальне обмеження цін на російську нафту до грудня цього року.

Про це повідомляє Reuters.

На безпековому форумі в Колорадо заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив, що держава стежить за рішеннями, які впроваджують у Європейському Союзі, оскільки рішення про обмеження цін на російську нафту запропонували європейці.

За його словами, мета США полягає в тому, щоб обмеження допомогли знизити глобальні ціни на енергію та зменшили продажі російської нафти.

Варто зауважити, що Росія не буде експортувати нафту на світовий ринок, якщо ціна буде обмежена нижче собівартості видобутку.