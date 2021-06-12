Про це повідомляє AP.
Зазначається, що напад почав стріляти поруч з барами та ресторанами.
Чоловік поранив 13 людей, двоє з яких – у критичному стані. 11 поранених доставили в одну із місцевих лікарень, ще 2 – в інші медичні заклади.
Керівник поліції Джозеф Чейкон підкреслив, що його підопічні відреагували дуже швидко. Слідчі вже вивчають матеріали з камер відеонагляду та інші докази.
Нападник втік, але його пошуками вже займаються поліціянти. Повідомляється, що отримати детальний опис стрілка не вдалося.
Чейкон заявив, що після стрілянини у розважальному центрі панував хаос. Медики не змогли дістатися до поранених. Транспортуванням потерпілих займалися офіцери поліції.
Мотив стрілянини наразі невідомий. Триває слідство.
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