У ніч проти 12 червня о 1:20 невідомий чоловік відкрив вогонь у розважальному центрі Остіна (штат Техас).

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що напад почав стріляти поруч з барами та ресторанами.

Чоловік поранив 13 людей, двоє з яких – у критичному стані. 11 поранених доставили в одну із місцевих лікарень, ще 2 – в інші медичні заклади.

Керівник поліції Джозеф Чейкон підкреслив, що його підопічні відреагували дуже швидко. Слідчі вже вивчають матеріали з камер відеонагляду та інші докази.

Нападник втік, але його пошуками вже займаються поліціянти. Повідомляється, що отримати детальний опис стрілка не вдалося.

Чейкон заявив, що після стрілянини у розважальному центрі панував хаос. Медики не змогли дістатися до поранених. Транспортуванням потерпілих займалися офіцери поліції.

Мотив стрілянини наразі невідомий. Триває слідство.