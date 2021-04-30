У США в штаті Північна Кароліна сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Так, правоохоронці приїхали перевірити людину, яка не з’явилася на роботу.

Щойно вони увійшли до будинку, 32-річний Елтон Барнс відкрив вогонь. В результаті перестрілки були вбиті двоє поліцейських, ще один отримав поранення.

Інші загиблі – це підозрюваний, його мати і вітчим.

Нагадаємо, в американському місті Індіанаполіс (штат Індіана) озброєний чоловік відкрив вогонь на об’єкті компанії FedEx, котра надає поштові, кур’єрські та інші послуги логістики по всьому світу.

31 березня в місті Оріндж (штат Каліфорнія) невідомий влаштував стрілянину в офісній будівлі. У результаті загинули щонайменше 4 людей, серед них – дитина.