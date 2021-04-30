Про це повідомляє телеканал CNN.
Так, правоохоронці приїхали перевірити людину, яка не з’явилася на роботу.
Щойно вони увійшли до будинку, 32-річний Елтон Барнс відкрив вогонь. В результаті перестрілки були вбиті двоє поліцейських, ще один отримав поранення.
Інші загиблі – це підозрюваний, його мати і вітчим.
Нагадаємо, в американському місті Індіанаполіс (штат Індіана) озброєний чоловік відкрив вогонь на об’єкті компанії FedEx, котра надає поштові, кур’єрські та інші послуги логістики по всьому світу.
31 березня в місті Оріндж (штат Каліфорнія) невідомий влаштував стрілянину в офісній будівлі. У результаті загинули щонайменше 4 людей, серед них – дитина.
- 22 березня в штаті Колорадо 21-річний місцевий житель відкрив вогонь в супермаркеті King Soopers в місті Боулдер, в результаті чого загинули 10 осіб.
- 16 березня в Атланті 21-річний Роберт Аарон Лонг скоїв серію збройних нападів на масажні салони, убивши вісім осіб, в тому числі шість жінок азійського походження. Повідомлялося, що він діяв, можливо, не через расову неприязнь. Хлопець лікувався від сексуальної адикції.
- На фоні подібних інцидентів в адміністрації президента США Джо Байдена запропонувати вилучити у американців неліцензійну зброю.