Про це повідомляє видання The Verge.
Федеральне управління цивільної авіації (FAA) підготувало зміни до закону США про дрони.
Маючи відповідну ліцензію, оператор дрона зможе його запускати вночі і над людьми. Також вводяться вимоги щодо використання дронами радіоміток Remote ID, що дозволяють їх ідентифікувати на відстані.
У 2022 році уряд США вимагатиме від кожного нового серійного безпілотника вагою понад 0,55 фунта (0,25 кг) транслювати розташування – мається на увазі не тільки місце розташування дрона, а й самого оператора. Також власник дрона зобов’язаний буде передавати ідентифікаційний номер, який правоохоронні органи зможуть відразу ж перевірити і відстежити швидкість і висоту польоту дрона.
Все це частина нового стандарту Remote ID, розробленого для того, щоб дати FAA і правоохоронним органам зрозуміти, що насправді літає в небі. Таким чином правоохоронні органи можуть теоретично з’ясувати, чи є оператор дрона небезпечним і у разі необхідності відключити техніку.
Правило Remote ID поширюється не тільки на абсолютно нові дрони: немає ніяких винятків для старих дронів, ніяких винятків для саморобних дронів, і не має значення, керуєте ви дроном для розваги або навіть просто літаєте в приміщенні. Власникам потрібно буде або дооснастити його новим модулем трансляції, або літати на ньому тільки в спеціально відведеній зоні польоту дронів, яка називається “Зона ідентифікації, визнана FAA”.
Таких зон поки немає – FAA буде приймати заявки на нові зони в 2022 році.
Що стосується нічних польотів, то дрони необхідно буде оснастити сигнальними вогнями, а конструкція – має виключає пошкодження шкіри людини при контакті з лопатями.
- Група інженерів з Іраку й Австралії навчила дрони, оснащені екшн-камерами, розрізняти живих і мертвих людей завдяки спеціальному алгоритму.