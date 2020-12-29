У США з 2023 року не можна буде управляти дроном без попередньої передачі даних свого місцерозташування.

Про це повідомляє видання The Verge.

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) підготувало зміни до закону США про дрони.

Маючи відповідну ліцензію, оператор дрона зможе його запускати вночі і над людьми. Також вводяться вимоги щодо використання дронами радіоміток Remote ID, що дозволяють їх ідентифікувати на відстані.

У 2022 році уряд США вимагатиме від кожного нового серійного безпілотника вагою понад 0,55 фунта (0,25 кг) транслювати розташування – мається на увазі не тільки місце розташування дрона, а й самого оператора. Також власник дрона зобов’язаний буде передавати ідентифікаційний номер, який правоохоронні органи зможуть відразу ж перевірити і відстежити швидкість і висоту польоту дрона.

Все це частина нового стандарту Remote ID, розробленого для того, щоб дати FAA і правоохоронним органам зрозуміти, що насправді літає в небі. Таким чином правоохоронні органи можуть теоретично з’ясувати, чи є оператор дрона небезпечним і у разі необхідності відключити техніку.

Правило Remote ID поширюється не тільки на абсолютно нові дрони: немає ніяких винятків для старих дронів, ніяких винятків для саморобних дронів, і не має значення, керуєте ви дроном для розваги або навіть просто літаєте в приміщенні. Власникам потрібно буде або дооснастити його новим модулем трансляції, або літати на ньому тільки в спеціально відведеній зоні польоту дронів, яка називається “Зона ідентифікації, визнана FAA”.

Таких зон поки немає – FAA буде приймати заявки на нові зони в 2022 році.

Що стосується нічних польотів, то дрони необхідно буде оснастити сигнальними вогнями, а конструкція – має виключає пошкодження шкіри людини при контакті з лопатями.