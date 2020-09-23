Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Перші волонтери будуть щеплені експериментальною вакциною 23 вересня.
Головний науковий співробітник Johnson&Johnson доктор Пол Стоффельс розповів про те, що ця вакцина була розроблена Janssen Pharmaceutical Companies, дочірньою компанією Johnson&Johnson.
Варто зазначити, що Johnson&Johnson стала четвертою компанією, яка почала великомасштабні клінічні випробування вакцини від коронавірусу на території Сполучених Штатів після Moderna, Pfizer і AstraZeneca.
Особливість вакцини Johnson&Johnson в тому, що її необхідно вводити один раз, а не по дві дози, як у інших вакцин-кандидатів. Така особливість вакцини дозволить прискорити отримання результатів її ефективності.
“Ми переконані, що одна доза може бути дуже ефективною”, – сказав Стоффельс.
Випробування вакцини в двох фазах на території США і Бельгії показали, що вона викликає імунну відповідь і досить безпечна, щоб перейти до великомасштабних випробувань.
Третя фаза проводиться у співпраці з Operation Warp Speed, розробкою федерального уряду по створенню вакцини проти коронавірусу.
Після того, як вакцина покаже свою ефективність, її випробують на дітях.
Якщо третя фаза завершиться успішно, то перші дози вакцини будуть доступні вже на початку 2021 року.
Компанія Johnson & Johnson планує виробляти по мільярду доз вакцини в рік.
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