Про це повідомив американський телеканал CNN.

Землетрус стався неподалік від мису Мендосіно поблизу округу Гумбольдт і відчувався навіть у Сан-Франциско.

Згідно зі словами очевидців, це найпотужніший землетрус за останні 10 років. Співробітники швидкої допомоги округу оцінюють збитки, але поки що нічого не відомо щодо травмованих чи загиблих. Були виявлені в основному незначні пошкодження будівель.

Система раннього попередження про землетруси в Каліфорнії працювала для тих, хто підписався на сповіщення на своїх мобільних пристроях. Місцеві отримали його приблизно за 10-15 секунд до того, як відчули, як тремтить земля.

Округ Гумбольдт малонаселений, близько 135 000 жителів розташовані на площі приблизно 4 000 квадратних миль.

Район знаходиться поблизу кордону Каліфорнії та Орегону, приблизно за 435 кілометрів на північ від Сан-Франциско. Згодом було виявлено кілька повторних поштовхів, але цунамі не очікується, повідомляє офіс шерифа.