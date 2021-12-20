Про це повідомив американський телеканал CNN.
Землетрус стався неподалік від мису Мендосіно поблизу округу Гумбольдт і відчувався навіть у Сан-Франциско.
Згідно зі словами очевидців, це найпотужніший землетрус за останні 10 років. Співробітники швидкої допомоги округу оцінюють збитки, але поки що нічого не відомо щодо травмованих чи загиблих. Були виявлені в основному незначні пошкодження будівель.
Система раннього попередження про землетруси в Каліфорнії працювала для тих, хто підписався на сповіщення на своїх мобільних пристроях. Місцеві отримали його приблизно за 10-15 секунд до того, як відчули, як тремтить земля.
Округ Гумбольдт малонаселений, близько 135 000 жителів розташовані на площі приблизно 4 000 квадратних миль.
Район знаходиться поблизу кордону Каліфорнії та Орегону, приблизно за 435 кілометрів на північ від Сан-Франциско. Згодом було виявлено кілька повторних поштовхів, але цунамі не очікується, повідомляє офіс шерифа.
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