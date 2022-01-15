Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN.
За даними Heritage Auctions, ще одну сторінку з того ж коміксу продали на аукціоні у Нью-Йорку за 288 000 доларів.
Тож разом дві сторінки історії Людини-павука продали за 3 648 000 доларів.
“Результати аукціону підтверджують те, про що ми давно говорили: мистецтво коміксів так само люблять і цінують, як інше мистецтво”, – сказав керівник відділу коміксів Heritage Auctions Джо Маннаріно.
Аукціонний дім не назвав переможців торгів.
Повідомляється, що сторінки, які продали на цьому аукціоні, взяли із кросовера Marvel “Секретні війни”. У ньому герої борються проти зла на планеті під назвою “Світ битв”.
Як розповідає історія, як тільки Людина-павук одягла свій чорний костюм (на зміну червоно-синьому), вона відразу змінилася: герой перетворився із доброго та дотепного хлопця у холоднокровного месника.
- Нагадаємо, що світові збори культової стрічки “Людина-Павук: Додому шляху нема” вже перетнули позначку в $1 мільярд. Наразі це перший фільм, який зібрав таку суму в коронавірусний період.
- Творчість Marvel викликало фурор на сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes. “Людина-павук: Додому шляху нема” отримала найвищий рейтинг глядачів за всю історію існування порталу.
- Також стало відомо, що представники Американської кіноакадемії оголосили перелік стрічок, котрі потрапили до шорт-листа премії “Оскар-2022”. Стрічка “Людина-павук: Додому шляху немає” значиться одразу у двох номінаціях: “Найкращий звук” та “Найкращі візуальні ефекти”.