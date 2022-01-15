На цьому малюнку Людина-павук вперше одягла чорний костюм. Це найдорожчий лот із коміксів у світі, який продали на аукціоні.

Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN.

За даними Heritage Auctions, ще одну сторінку з того ж коміксу продали на аукціоні у Нью-Йорку за 288 000 доларів.

Тож разом дві сторінки історії Людини-павука продали за 3 648 000 доларів.

“Результати аукціону підтверджують те, про що ми давно говорили: мистецтво коміксів так само люблять і цінують, як інше мистецтво”, – сказав керівник відділу коміксів Heritage Auctions Джо Маннаріно.

Аукціонний дім не назвав переможців торгів.

Повідомляється, що сторінки, які продали на цьому аукціоні, взяли із кросовера Marvel “Секретні війни”. У ньому герої борються проти зла на планеті під назвою “Світ битв”.

Як розповідає історія, як тільки Людина-павук одягла свій чорний костюм (на зміну червоно-синьому), вона відразу змінилася: герой перетворився із доброго та дотепного хлопця у холоднокровного месника.