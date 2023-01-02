У США стурбовані амбіціями Китаю щодо Місяця

Керівник Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон висловив занепокоєння тим, що Китай має намір зайняти найбагатші ресурсами ділянки Місяця.

Про це він розповів в інтерв’ю Politico.

Нельсон впевнений, що США можуть виграти місячну гонку, проте попередив, що часу небагато.

Місячна гонка між Сполученими Штатами та Китаєм стає все більш напруженою, і наступні два роки можуть визначити, хто переможе.

Пекін може закріпитися і спробувати домінувати в найбагатших на ресурси місцях на місячній поверхні — або навіть спробує не дати США доступу до них.

Він навів приклад у Південно-Китайському морі, де китайські військові створили бази на спірних островах.

Якщо ви в цьому сумніваєтеся, подивіться, що вони зробили з островами Спратлі”.

Агресивна космічна програма Китаю, включно з нещодавнім відкриттям нової космічної станції, набуває все більшого масштабу. Пекін оголосив про мету висадити тайконавтів на Місяць до кінця цього десятиліття. У грудні уряд КНР виклав своє бачення більш амбітних починань, таких як розбудова інфраструктури в космосі та створення системи управління космосом.

У нещодавній доповіді Пентагону висвітлили низку останніх стрибків у китайській космічній програмі та послалися на піонерську здатність Китаю не просто здійснити посадку на зворотному боці Місяця, але й створити ретранслятор зв’язку за допомогою супутника, який був запущений роком раніше між Землею та Місяцем.

У звіті також виявлено, що Китай покращує свою здатність виробляти космічні системи запуску для дослідження людиною дальшого космосу.

Деякі ветерани NASA також спостерігають за цим зі зростаючим занепокоєнням.

Так, колишній командир Міжнародної космічної станції, полковник військово-повітряних сил у відставці Террі Віртс сказав, що намагання КНР мають політичну складову та компоненти безпеки.

Чого вони насправді хочуть, так це поваги як до найкращої країни світу. Вони хочуть бути домінуючою силою на Землі, тому політ на Місяць – це спосіб показати, що їхня система працює. Якщо вони випереджають нас на Місяць, це показує, що вони кращі за нас”.

Але є практичні загрози, які може представляти китайська база на Місяці, додав він.

Китай потенційно може завдати шкоди Місяцю, – пояснив Віртс. Якщо вони створять там інфраструктуру, то можуть потенційно, наприклад, заборонити зв’язок. Китайське втручання викликає реальне занепокоєння”.

Своєю чергою, комуністичний уряд Китаю стверджує, що такі побоювання щодо його мотивів є безпідставними.

Нельсон висловив упевненість, що зусилля США першими повернутися на Місяць відбуваються за графіком, зазначивши, що Конгрес фінансує програму Artemis.

Водночас не всі впевнені, що Вашингтон і Пекін на шляху до “місячного протистояння”.

Я сумніваюся, — зазначила Вікторія Самсон, директорка фонду “Безпечний світ”, який займається використанням космічного простору в мирних цілях.

Вона зауважила, що Китай, як і Сполучені Штати, є учасником Договору про космос, який забороняє державам висувати територіальні претензії на будь-яке небесне тіло, зокрема й Місяць.