Міністерство юстиції США створило підрозділ для проведення складних розслідувань і судового переслідування злочинних зловживань з криптовалютою.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако оголосила про створення Національної команди з захисту криптовалют (NCET).

Підрозділ опікуватиметься проведенням складних розслідувань і судового переслідування злочинних зловживань, пов’язаних з криптовалютою. Йдеться, зокрема, про відмивання грошей.

До команди увійдуть фахівці з декількох секторів міністерства — відділу з боротьби з відмиванням грошей та поверненням активів, відділу комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності та інших.

За словами Монако, мета — зміцнити здатність протидіяти структурам, які процвітають і отримують прибуток завдяки зловживанням із криптовалютними платформами.

Ця група матиме не тільки розслідувати складні фінансові злочини, а й відігравати допоміжну роль під час міжнародних та федеральних розслідувань, а також під час розслідувань на рівні штатів.