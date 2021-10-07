Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако оголосила про створення Національної команди з захисту криптовалют (NCET).
Підрозділ опікуватиметься проведенням складних розслідувань і судового переслідування злочинних зловживань, пов’язаних з криптовалютою. Йдеться, зокрема, про відмивання грошей.
До команди увійдуть фахівці з декількох секторів міністерства — відділу з боротьби з відмиванням грошей та поверненням активів, відділу комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності та інших.
За словами Монако, мета — зміцнити здатність протидіяти структурам, які процвітають і отримують прибуток завдяки зловживанням із криптовалютними платформами.
Ця група матиме не тільки розслідувати складні фінансові злочини, а й відігравати допоміжну роль під час міжнародних та федеральних розслідувань, а також під час розслідувань на рівні штатів.
- Цей крок відбувся після того, як США вперше запровадили санкції проти платформи для обміну криптовалюти, яка, як вважається, сприяла проведенню фінансових транзакцій осіб, що причетні до програм-вимагачів.