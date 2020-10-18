Американська інженерна компанія Edge Innovations (зі штаб-квартирою в Каліфорнії) створила роботизованого дельфіна, якого на перший погляд не так легко відрізнити від справжнього.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія спеціалізується на створенні аніматроніки (механізмів, які імітують рухи живої істоти, зокрема, у фільмах).

Вартість робота-дельфіна становить від 3 до 5 мільйонів доларів.

Його шкіра зроблена з медичного силікону. Пристрій має довжину 2,5 метра і важить близько 250 кг. Керувати роботом можна через радіозв’язок.

Розробники сподіваються одного разу замінити своїми роботами справжніх дельфінів, які знаходяться в неволі, виступаючи в тематичних парках і дельфінаріях.

“Зараз у неволі утримуються близько 3000 дельфінів, які використовуються для отримання вигоди в кілька мільярдів доларів. Очевидно, що людям цікаво знайомитися з дельфінами. Ми хочемо використовувати цей інтерес і запропонувати нові способи милуватися цими прекрасними істотами”, – зазначив засновник і генеральний директор компанії Уолт Конті.

За його словами, подібні роботи зможуть повернути аудиторію, яка відмовилася відвідувати парки через експлуатацію живих тварин.

Зараз близько 20 європейських країн вже заборонили або обмежили присутність диких тварин у цирках.

Компанія Edge Innovations створювала водних істот, які використовувалися в голлівудських кінострічках “Звільніть Віллі”, “Глибоке синє море” та “Анаконда”.