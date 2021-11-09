Федеральний суд штату Техас дозволив скеровувати в адміністративну відпустку без збереження заробітної плати працівників авіакомпанії United Airlines, які без вагомої причини відмовляються робити щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Суддя Марк Піттман постановив, що United Airlines має право скеровувати таких працівників у неоплачувану відпустку. Не робити щеплення можуть лише ті, хто відмовився з медичних чи релігійних міркувань. На його думку, працівники авіакомпанії не змогли аргументувати, що їх права порушують, змушуючи зробити щеплення. Він наголосив, що їх завчасно попередили – “вакцинація чи адміністративна відпустка”.

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Адвокат працівників авіакомпанії, які подали колективний позов, не прокоментував судового рішення.

Загалом, United дозволила не вакцинуватися з релігійних та медичних мотивів майже 2 тисячам працівників.

В United Airlines на початку серпня запровадили обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для співробітників. Зробити щеплення потрібно було до 25 жовтня.