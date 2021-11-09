Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Суддя Марк Піттман постановив, що United Airlines має право скеровувати таких працівників у неоплачувану відпустку. Не робити щеплення можуть лише ті, хто відмовився з медичних чи релігійних міркувань. На його думку, працівники авіакомпанії не змогли аргументувати, що їх права порушують, змушуючи зробити щеплення. Він наголосив, що їх завчасно попередили – “вакцинація чи адміністративна відпустка”.
Адвокат працівників авіакомпанії, які подали колективний позов, не прокоментував судового рішення.
Загалом, United дозволила не вакцинуватися з релігійних та медичних мотивів майже 2 тисячам працівників.
В United Airlines на початку серпня запровадили обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для співробітників. Зробити щеплення потрібно було до 25 жовтня.
- З 30 вересня працівники Delta, які відмовилися робити щеплення проти коронавірусу, мають щотижня тестуватися й носити захисні маски у всіх приміщеннях компанії. Наразі весь персонал авіакомпанії, незалежно від статусу вакцинації, зобов’язаний носити захисні маски в літаках. Але це не стосується тих, хто працює в офісах.