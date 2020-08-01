Верховний суд США відхилив позов двох громадських організацій, що вимагали заборонити будівництво стіни на кордоні країни з Мексикою. За рішення проголосували п'ятеро суддів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Дві громадські організації, Sierra Club і Коаліція південних прикордонних міст, вимагали, щоб на час судових розглядів будівництво прикордонної стіни пригальмували. Також вони вважали, що судді мають заборонити будівництво цієї споруди, оскільки вона обмежує права і свободи громадян.

Але суд не лише не заборонив продовження будівництва стіни, але також дозволив витратити з бюджету Міністерства оборони Штатів 2,5 мільярда доларів на спорудження.

За підсумками голосування п’ять суддів виступили за дозвіл будівництва, в той час як четверо були проти.

Раніше федеральний апеляційний суд виніс рішення проти Трампа, стверджуючи, що адміністрація не має повноважень залучати кошти Пентагону для створення додаткових бар’єрів на кордоні США і Мексики без дозволу Конгресу.

У лютому 2019 року коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа у зв’язку з його рішенням оголосити надзвичайну ситуацію для збирання коштів на будівництво стіни на мексиканському кордоні.

Після цього Трамп оголосив надзвичайний стан біля кордону і для будівництва стіни Пентагон виділив 1 млрд дол.

У травні федеральний суддя заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики коштом , залученим у результаті оголошення президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації.