Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Дві громадські організації, Sierra Club і Коаліція південних прикордонних міст, вимагали, щоб на час судових розглядів будівництво прикордонної стіни пригальмували. Також вони вважали, що судді мають заборонити будівництво цієї споруди, оскільки вона обмежує права і свободи громадян.
Але суд не лише не заборонив продовження будівництва стіни, але також дозволив витратити з бюджету Міністерства оборони Штатів 2,5 мільярда доларів на спорудження.
За підсумками голосування п’ять суддів виступили за дозвіл будівництва, в той час як четверо були проти.
Раніше федеральний апеляційний суд виніс рішення проти Трампа, стверджуючи, що адміністрація не має повноважень залучати кошти Пентагону для створення додаткових бар’єрів на кордоні США і Мексики без дозволу Конгресу.
У лютому 2019 року коаліція з 16 штатів США на чолі з Каліфорнією подали до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа у зв’язку з його рішенням оголосити надзвичайну ситуацію для збирання коштів на будівництво стіни на мексиканському кордоні.
Після цього Трамп оголосив надзвичайний стан біля кордону і для будівництва стіни Пентагон виділив 1 млрд дол.
У травні федеральний суддя заблокував будівництво окремих ділянок стіни на кордоні США і Мексики коштом , залученим у результаті оголошення президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайної ситуації.
- Раніше через суперечки про фінансування будівництва стіни наприкінці 2018 го робота уряду США була припинена. 25 січня 2019 року Трамп погодився припинити 35-денний шатдаун, який виявився найтривалішим в історії США.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа намір побудувати стіну на південному кордоні країни до кінця терміну чинного американського лідера.