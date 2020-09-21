У США суд заблокував рішення влади про видалення китайського застосунку WeChat із магазинів застосунків Apple і Google.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У неділю вранці, 20 вересня, суд призупинив дію відповідного розпорядження міністерства торгівлі США.

Мировий суддя Лорел Білер із Сан-Франциско розглянула позов користувачів WeChat. Вони просили блокувати розпорядження міністерства на підставі першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу слова і преси.

З точки зору судді, викладені в позові доводи “свідчать на користь позивачів”.

“Аргументи позивачів свідчать про те, що WeChat – фактично єдиний засіб зв’язку для багатьох у спільноті, не тільки тому, що Китай забороняє інші застосунки, але і тому, що у китайців з обмеженим знанням англійської мови немає інших варіантів, крім WeChat”, – зазначила в своєму рішенні Білер, яку цитує американський телеканал CNN.

На думку судді, “існують альтернативи повній забороні, такі як заборона WeChat на урядових пристроях”.

Дане рішення носить попередній характер.

Попередня судова заборона Білер також заблокувала наказ міністерства торгівлі США про заборону інших транзакцій із WeChat у країні.

Заборона на скачування мобільного застосунку WeChat повинна була почати діяти з 20 вересня. Apple і Google зобов’язали видалити його зі своїх магазинів.

У міністерстві торгівлі аргументували своє рішення з приводу WeChat “питаннями національної безпеки”.