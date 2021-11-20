Про це повідомляє американський телеканал CNN.
У п’ятницю, 19 листопада, федеральний суддя Аміт Мехта сказав, що Трамп є відповідальним за штурм Капітолія, який відбувся 6 січня, адже учасники були “пішаками, яких спровокував президент”.
Суддя ухвалив рішення щодо одного з учасників — Джона Лолоса. Він пояснив, що обвинуваченого “закликали приїхати до Вашингтона (округ Колумбія) та прийти до будівлі Капітолія”. За словами Мехти, учасники штурму адміністративної будівлі були “пішаками у грі, в яку грали, які мали певну стратегію”.
“Людям, як Лолос, брехали, передавали неправдиву інформацію, казали, що вибори було вкрадено, хоча це не так… На жаль, такі люди, як містер Лолос, які почули про це, сприйняли це, як особисте звернення. Тепер їм доводиться за це платити”, – заявив суддя.
При цьому, він звернув увагу на те, що політики та чиновники, на кшталт Трампа, не понесли відповідальності за свої дії.
“Вони були пішаками. Вони були пішаками в грі, в яку грали люди, які мали певне бачення”, – сказав суддя.
Суддя Мехта займається 600 справами щодо штурму Капітолія у федеральному судді. Це було його перше слухання щодо штурму Капітолія.
- Раніше повідомляли, що після нападу на Капітолій 6 січня ФБР почало ретельно стежити за членами екстремістських угруповань, таких як Oath Keepers (ультраправа антиурядова організація), Three Percenters (права воєнізована група) і Proud Boys (ультраправа американська організація виключно для чоловіків, широко характеризується як неофашистська).
- 19 січня влада США заарештувала члена Oath Keepers, 66-річного Томаса Едварда Колдуелла з округу Кларк, штат Вірджинія. Його підозрюють у створенні організованої групи для штурму Капітолія 6 січня.
- 21 січня організатора американського ультраправого угруповання Proud Boys Джозефа Біггса було заарештовано у Флориді після того, як ФБР заявило, що члени групи могли бути причетні до організації штурму Капітолія 6 січня.
- У США почали кримінальні розслідування щодо понад 170 осіб, які штурмували Капітолій 6 січня. #Букви розповідали, що відомо про нападників на Капітолій.