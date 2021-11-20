45-й американський президент Дональд Трамп передавав людям неправдиву інформацію та використав їх, як пішаків, аби реалізувати штурм Капітолію та залишитися на посаді голови держави.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У п’ятницю, 19 листопада, федеральний суддя Аміт Мехта сказав, що Трамп є відповідальним за штурм Капітолія, який відбувся 6 січня, адже учасники були “пішаками, яких спровокував президент”.

Суддя ухвалив рішення щодо одного з учасників — Джона Лолоса. Він пояснив, що обвинуваченого “закликали приїхати до Вашингтона (округ Колумбія) та прийти до будівлі Капітолія”. За словами Мехти, учасники штурму адміністративної будівлі були “пішаками у грі, в яку грали, які мали певну стратегію”.

“Людям, як Лолос, брехали, передавали неправдиву інформацію, казали, що вибори було вкрадено, хоча це не так… На жаль, такі люди, як містер Лолос, які почули про це, сприйняли це, як особисте звернення. Тепер їм доводиться за це платити”, – заявив суддя.

При цьому, він звернув увагу на те, що політики та чиновники, на кшталт Трампа, не понесли відповідальності за свої дії.

“Вони були пішаками. Вони були пішаками в грі, в яку грали люди, які мали певне бачення”, – сказав суддя.

Суддя Мехта займається 600 справами щодо штурму Капітолія у федеральному судді. Це було його перше слухання щодо штурму Капітолія.