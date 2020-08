Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Засідання суду проходило в форматі відеоконференції по Zoom. Конференція не була захищена паролем, так як слухання було публічним. Крім того, до конференції міг приєднатися будь-хто, що деякі і зробили.

Так, під час трансляції хтось вирішив потролліть суддю і учасників процесу, запускає порноролики, голосно включали музику.

Суддя і адвокати досить довго намагалися зберігати спокій і продовжувати засідання, але “жарти” тривали. У підсумку, суддя Крістофер Неш змушений був зупинити слухання, хоча і присудив Грему Кларку заставу в розмірі 725 000 доларів США.

Ayooooooo!!! Hacker from my city peep the live stream!!! #Hacker #HackerTampa 😂😂😂 @KEEMSTAR enjoy !! pic.twitter.com/qh1OjwPaKb

— Jay Negron #OTOD (@JayCesar_sB) August 5, 2020