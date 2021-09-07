Про це повідомляє американське видання Wyoming News Now.
Алігатор, довжиною майже 2,5 метри, напав на жінку біля водойми у той час, як вона вигулювала собаку. Рептилія відразу почала тягнути жінку до води.
Сусідка побачила це і побігла витягувати жінку, однак алігатор занадто міцно тримав її за ногу. Тоді на допомогу прийшов чоловік сусідки, і, схопивши лопату, кілька разів ударив алігатора, доки той не відпустив.
Медики переконані, що сусіди врятували жінці життя. Постраждалу госпіталізували із серйозними травмами ноги. Її песик не постраждав.
У департаменті природних ресурсів США зазначили, що рептилію приспали. Рептилії проведуть розтин, аби перевірити, чи не відгодовували його люди, що дало змогу тварині до них звикнути.
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