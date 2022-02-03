Директорат науки і технологій (S&T) запропонував Митній та прикордонній службі США (CBP) почати користуватися роботами-собаками на південному заході Америки. Через досить суровий ландшафт і екстремальні температури, які створюють небезпечні ситуації для тих, хто патрулює кордон, провели тестування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS).

Південний кордон Сполучених Штатів межує з Мексикою. У відомстві вважають, що використання чотирилапих роботів буде розумним залученням ресурсів.

“Південна межа може бути несприятливим місцем для людини, саме тому робот може показати себе там досить добре. Ця ініціатива під керівництвом S&T зосереджена на автоматизованих транспортних засобах для спостереження на землі, ми називаємо це AGSV. По суті, програма AGSV присвячена роботам-собакам”, — розповіла керівниця програми відділу досліджень та розробок DHS Бренда Лонг.

Директор з продуктів Ghost Robotics Гевін Кеннелі зазначив, що робот, вага якого становить сто фунтів, був виведений саме для подібної роботи. Чотирилапий “звір” вміє перетинати всі типи природної місцевості, включаючи пісок, скелі та пагорби, а також створені людиною середовища, як сходи.

Відомство зазначило, що окрім погодних умов, як висока волога і спека, небезпеку для прикордонників створює протиправна діяльність. Зокрема контрабанда людей, наркотиків, зброї чи навіть зброї масового знищення, терористи, ворожі уряди та транснаціональні злочинні організації, пояснив агент Бретт Бекер з інноваційної групи CBP (INVNT). Директорат науки й технологій разом із CBP, Ghost Robotics працювали два роки над специфікаціями, розробленням та тестуванням можливостей.

До роботів-собак можна приєднати відеокамери, як 360-градусні, теплові, нічного бачення, збільшення, або датчики. Останні можуть використовувати для хімічних, біологічних, радіологічних, ядерних досліджень. Завдяки цьому “тварина” може передавати відео та інші дані в реальному часі до людини, яка керує апаратом. Також команда розробників оцінила ймовірність встановлення різних камер, датчиків і радіоприймачів, а потім перевірила їх здатність керувати з ноутбука або портативного пульта.

Роботів тестували на перетин ландшафту на південному заході пустелі. Також на цьому етапі оцінювалися можливості собак-роботів у реалістичних сценаріях. Планується, що робопси зможуть маневрувати в суворих умовах, наприклад, працювати в тісних приміщеннях і під впливом високої температури, за умови низького вмісту кисню, що для людей було б небезпечним.

Роботів-собак випробували на доставлення 20-ти фунтового навантаження, ходячи пагорбами, вниз ярами і через скелі. Потім вони перейшли до імітації ситуації, де в копії житлового будинку апарат зустрів ворожих осіб. Оператор маневрував, щоб увійти в структуру, пересуватися коридорами, зазирати за кути, а також переміщатися сходами.

Собак випробували ще на сторожове чергування. Для цього розробник налаштував автономний режим і визначив маршрут точок GPS. Тестування тривало в різні часи доби й після завершення обходу роботи повернулися на базу.

Оскільки їх планують залучили не лише до прикордонників, а й митників, — випробування тривали також зовні, всередині та під вагонами на залізничних станціях.

“Він має здатність відчувати крізь свої двигуни і може оцінювати сили тертя та автоматично коригувати нерівну або слизьку землю. Ця здатність самокоригування робить його ідеальною платформою для їзди по бездоріжжю в різних середовищах”, — зауважили у повідомленні.

За результатами випробувань зібрали чимало важливих даних. Потенційно в майбутньому користуватися роботами зможе промисловість, коли прототипи стануть комерційними продуктами, доступними для закупівлі.