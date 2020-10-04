Американський біотехнологічний стартап Koniku розробляє роботів, які могли б виявляти коронавірус COVID-19 по запаху швидше, ніж звичайне тестування.

Про це повідомляє агентство Bloombrerg.

Використовувана в розробці технологія об’єднує детектори з кремнієвим чипом. У результаті був створений своєрідний “кіборг з нюхом”, здатний розпізнавати різні запахи (від вибухових речовин до патогенних мікроорганізмів).

Перше клінічне випробування пристрою розпочалося три тижні тому. Планується вивчити зразки пацієнтів, протестованих на COVID-19, щоб порівняти, наскільки ефективно робот виявляє вірус у порівнянні з традиційними методами. Обмежені внутрішні випробування вже продемонстрували, що він може точно визначити наявність грипу А.

Так, патогени виробляють унікальні летючі органічні сполуки, свого роду “відбитки” запахів, що виділяються хворими клітинами. Дана особливість і враховувалася при розробці робота.

“Наша мета – створити пристрій, який поєднує синтетичну біологію з кремнієм і фіксує всі запахи людського життя в глобальному масштабі”, – заявив Ошіореноя Агабі, генеральний директор і співзасновник компанії Koniku, що базується в Сан-Рафаелі (штат Каліфорнія).

“Ми повинні мати пристрій у кожному домі в США для виявлення захворювань”, – додав він.

Робот під назвою Konikore за розмірами трохи менший за фрізбі, і нагадує літаючу тарілку. Коли білки в його чипі зв’язуються з запахом, який він запрограмований виявити, клітини посилюють і обробляють ці сигнали за допомогою технологій машинного навчання, і пристрій починає світитися.

Під час нещодавніх польових випробувань в Алабамі робот зміг виявити вибухівку краще, ніж дресировані собаки. Тестування тоді проводили представники правоохоронних органів і аерокосмічна компанія Airbus SE, інвестор і партнер Koniku, яка працює над впровадженням даної технології в аеропортах.

У компанії Koniku припускають, що в разі успіху робота можна буде використовувати для масового виявлення хвороб і патогенних мікроорганізмів у громадських місцях.