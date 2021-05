Про це повідомляє телеканал CBS News.

На вечірку в Каліфорнії у суботу ввечері зібралися близько 2,5 тисячі осіб зі всього штату, проте поліція Хантінгтон-Біч оголосила, що даний захід суперечить закону.

Спроби правоохоронців розігнати присутніх привели до початку масових заворушень, в ході яких учасники вечірки стали стріляти в поліціянтів фаєрами і піротехнікою, громити чужу власність, грабувати сусідні будинки й магазини. Пізніше з цієї причини поліція ввела комендантську годину до ранку неділі.

Повідомляється, що в ході заворушень було затримано 149 осіб, 28 з яких були неповнолітніми.

Затриманим інкримінується вандалізм, порушення комендантської години й опір поліції.

Good evening! I’m OTG on Huntingnton Beach to check out Adrian’s kickback. There’s several men in Viking helmet beer serving hats and fireworks. I’ll report more soon. pic.twitter.com/zBe6TKMbP6

— Sean Carmitchel (@ACatWithNews) May 23, 2021