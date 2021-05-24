Про це повідомляє телеканал CBS News.
На вечірку в Каліфорнії у суботу ввечері зібралися близько 2,5 тисячі осіб зі всього штату, проте поліція Хантінгтон-Біч оголосила, що даний захід суперечить закону.
Спроби правоохоронців розігнати присутніх привели до початку масових заворушень, в ході яких учасники вечірки стали стріляти в поліціянтів фаєрами і піротехнікою, громити чужу власність, грабувати сусідні будинки й магазини. Пізніше з цієї причини поліція ввела комендантську годину до ранку неділі.
Повідомляється, що в ході заворушень було затримано 149 осіб, 28 з яких були неповнолітніми.
Затриманим інкримінується вандалізм, порушення комендантської години й опір поліції.
#HuntingtonBeach #California https://t.co/lUv5AR32Z1
— Shane B. Murphy (@shanermurph) May 23, 2021
Good evening! I’m OTG on Huntingnton Beach to check out Adrian’s kickback. There’s several men in Viking helmet beer serving hats and fireworks. I’ll report more soon. pic.twitter.com/zBe6TKMbP6
— Sean Carmitchel (@ACatWithNews) May 23, 2021
Adrians kickback @ Huntington Beach was a movie brah #adrianskickback #adrian #projectx #HuntingtonBeach pic.twitter.com/TfBvf3DLUC
— isaac (@isaacsweg) May 23, 2021
- Раніше повідомлялося, що у Брюсселі правоохоронці сльозогінним газом і водометами розігнали людей, які прийшли в міський парк на вечірку, яка опинилася першоквітневим жартом організаторів.