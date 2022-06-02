Світова прем’єра проєкту поета, перекладача та літературознавця Остапа Сливинського "Словник війни" відбудеться в американському Нароузбурзі. Тексти читатимуть, зокрема, Тільда Свінтон та Алан Каммінг.

Про це повідомив на свій сторінці у Facebook український поет Остап Сливинський.

Відомо, що 17-19 червня в Нароузбурзі (штат Нью-Йорк, США) відбудеться літературний фестиваль Deep Water Festival.

Під час фестивалю презентують проєкт українського поета Остапа Сливинського “Словник війни”. Тексти читатимуть мешканці міста та актори, зокрема, Тільда ​​Свінтон та Алан Каммінг.

“Тепер Тільда Свінтон читатиме “Словник війни”, котрий є синонімом іншої неможливості, яка також стала нашою справжністю. Я ще не вмістив собі в голові ці дві картинки одночасно. Але так буде. А з нею читатиме Алан Каммінґ, якого ви можете пам’ятати з Golden Eye”, – зазначив у дописі Сливинський.

Слід зауважити, що “Словник війни” – це історії вимушено переміщених осіб, що прибували зі сходу країни до Львівського вокзалу. Остап Сливинський допомагав їм та “документував” їхні розповіді.

Збірка містить фрагменти монологів тих, хто був змушений тікати від війни в Україні. Поет обробив їх, деякі – переклав з російської, та випустив у світ.

Український поет та перекладач Тарас Малкович переклав збірку англійською.