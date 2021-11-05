Про це повідомляє видання АР.
Це важливо, оскільки кожен з цих офіцерів працює у структурах, критичних для національної безпеки в США.
Станом на кінець жовтня у США не було вакциновано приблизно 20% офіцерів розвідки. При цьому, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс повідомив, що у відомстві було вакциновано 97% офіцерів. У Національному розвідувальному управлінні повідомили, що вакцинували 90% працівників.
При цьому, у розвідструктурах, де, приміром, працює всього 18 осіб, до 40% персоналу може бути не вакциновано.
Зважаючи на те, що розвідструктури є частиною національної безпеки США, повну інформацію про вакцинацію офіцерів не опублікують, оскільки вона секретна.
- На початку вересня у США було видано указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців. Працівники, які відмовлятимуться вакцинуватися, отримуватимуть дисциплінарні стягнення. За інформацією профспілок, це можуть бути письмові попередження, потім — неоплачувані відпустки та врешті звільнення. Вимога мала почати діяти 8 грудня.
- З 8 листопада у США почнуть діяти нові правила в’їзду на територію країни. Вони стосуються й українців, які мають туристичну чи іншу американську візу й планують летіти туди найближчим часом. Аби прилетіти до США, потрібно пройти повний курс вакцинації проти коронавірусу.
- Туристів, що щепилися вакцинами, які не визнала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) чи американські регулятори – до США не пускатимуть. Зокрема, це стосується щеплених російським “Спутник V”.