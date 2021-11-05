Тисячі офіцерів американської розвідки можуть звільнити, бо вони відмовляються робити щеплення проти коронавірусу, попри розпорядження уряду.

Про це повідомляє видання АР.

Це важливо, оскільки кожен з цих офіцерів працює у структурах, критичних для національної безпеки в США.

Станом на кінець жовтня у США не було вакциновано приблизно 20% офіцерів розвідки. При цьому, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс повідомив, що у відомстві було вакциновано 97% офіцерів. У Національному розвідувальному управлінні повідомили, що вакцинували 90% працівників.

При цьому, у розвідструктурах, де, приміром, працює всього 18 осіб, до 40% персоналу може бути не вакциновано.

Зважаючи на те, що розвідструктури є частиною національної безпеки США, повну інформацію про вакцинацію офіцерів не опублікують, оскільки вона секретна.