Державний департамент США повідомив про готовність видати перший паспорт з гендерним маркером Х. Це означає, що громадянин зможе самостійно ідентифікувати себе чоловіком, жінкою чи особою без певної статі.

Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.

Появу подібних паспортів Держдеп анонсував у червні.

Тоді у відомстві повідомили, що оновлять процедуру видачі паспортів, аби кандидати могли самостійно обрати свою гендерну приналежність. Для цього більше не потрібні медичні докази, навіть якщо обраний для паспорта гендер не збігається з тим, що записаний у водійських правах, свідоцтві про народження чи решті документів.

“Держдепартамент намагається додати гендерний маркер Х для небінарних, інтерсексуальних та гендерно-неконформних осіб, які хочуть отримати паспорт США чи CRBA…. Держдепартамент США підтримує просування свободи, гідності та рівності серед усіх громадян, зокрема серед представників ЛГБТК+”, – пояснив Прайс.

Тепер Держдепартамент має завершити роботу над алгоритмом системи з видачі паспортів. Форму планують оновити та розпочати видачу паспортів на початку 2022 року.

Аналогічна паспортна політика вже існує в Канаді, Австралії, Непалі, Індії, на Мальті та у Новій Зеландії.

Ініціативу Держдепу США підтримали щонайменше 20 штатів.