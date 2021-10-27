Про це повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.
Появу подібних паспортів Держдеп анонсував у червні.
Тоді у відомстві повідомили, що оновлять процедуру видачі паспортів, аби кандидати могли самостійно обрати свою гендерну приналежність. Для цього більше не потрібні медичні докази, навіть якщо обраний для паспорта гендер не збігається з тим, що записаний у водійських правах, свідоцтві про народження чи решті документів.
“Держдепартамент намагається додати гендерний маркер Х для небінарних, інтерсексуальних та гендерно-неконформних осіб, які хочуть отримати паспорт США чи CRBA…. Держдепартамент США підтримує просування свободи, гідності та рівності серед усіх громадян, зокрема серед представників ЛГБТК+”, – пояснив Прайс.
Тепер Держдепартамент має завершити роботу над алгоритмом системи з видачі паспортів. Форму планують оновити та розпочати видачу паспортів на початку 2022 року.
Аналогічна паспортна політика вже існує в Канаді, Австралії, Непалі, Індії, на Мальті та у Новій Зеландії.
Ініціативу Держдепу США підтримали щонайменше 20 штатів.
- У 2018 році у Нідерландах було видано перший “гендерно-нейтральний” паспорт: його отримала 57-річна Леонн Зеєгерс.