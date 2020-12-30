Про це пише ABC 10News.
Медбрат розповів, що після вакцинації протягом дня він відчував біль в руці, але більше ніяких побічних ефектів не помітив.
Пізніше Метью відчув себе погано – з’явився озноб, сильна втома і ломота в тілі. Тоді з моменту вакцинації пройшло 6 днів. Наступного дня медбрат пішов в лікарню і здав тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.
Проте фахівець з інфекційних захворювань з Центру сімейного здоров’я Сан-Дієго Крістіан Рамерс зазначає, що чоловік міг заразитися ще до того, як зробив щеплення, а вірус весь цей час не проявлявся.
“З клінічних випробувань вакцини ми знаємо, що вам знадобиться від 10 до 14 днів, щоб почати вироблення захисних властивостей вакцини”, – сказав Рамерс.
Доктор Рамерс каже, що йому відомо про декілька інших місцевих випадків, коли медичні працівники заразилися приблизно в той час, коли вони отримали вакцину. Він каже, що всі випадки ілюструють той факт, що результати вакцинації з’являються не відразу.
“Перша доза має десь близько 50% ефективності, і вам потрібна друга, щоб отримати до 95%”, – сказав він.
- Раніше повідомлялося, що компанія BioNTech вже проводить тестування на визначення ефективності COVID-вакцини, розробленої спільно з Pfizer, проти небезпечного нового штаму коронавірусу. Перевірку компанія вирішила провести перед відправленням 12,5 млн доз до країн ЄС до кінця поточного року.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.