У Каліфорнії (США) 45-річний медбрат швидкої допомоги Метью В. заразився коронавірусом, незважаючи на те, що тижнем раніше вакцинувався препаратом компаній Pfizer/BioNTech.

Про це пише ABC 10News.

Медбрат розповів, що після вакцинації протягом дня він відчував біль в руці, але більше ніяких побічних ефектів не помітив.

Пізніше Метью відчув себе погано – з’явився озноб, сильна втома і ломота в тілі. Тоді з моменту вакцинації пройшло 6 днів. Наступного дня медбрат пішов в лікарню і здав тест на коронавірус. Результат виявився позитивним.

Проте фахівець з інфекційних захворювань з Центру сімейного здоров’я Сан-Дієго Крістіан Рамерс зазначає, що чоловік міг заразитися ще до того, як зробив щеплення, а вірус весь цей час не проявлявся.

“З клінічних випробувань вакцини ми знаємо, що вам знадобиться від 10 до 14 днів, щоб почати вироблення захисних властивостей вакцини”, – сказав Рамерс.

Доктор Рамерс каже, що йому відомо про декілька інших місцевих випадків, коли медичні працівники заразилися приблизно в той час, коли вони отримали вакцину. Він каже, що всі випадки ілюструють той факт, що результати вакцинації з’являються не відразу.

“Перша доза має десь близько 50% ефективності, і вам потрібна друга, щоб отримати до 95%”, – сказав він.