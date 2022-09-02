Про це повідомляє CNN.
Перед матчем другого раунду спортсменка сказала Азаренко, що має намір відмовитися від звичайного післяматчевого рукостискання, враховуючи роль Білорусі у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.
Натомість вони постукали ракетками в кінці матчу, який Азаренко виграла з рахунком 6-2, 6-3.
“Це був мій вибір — я не впевнена, що знаю хоча б одну людину, яка публічно засудила війну та дії свого уряду, тому я не хочу це підтримувати”, — заявила Костюк.
Тенісистка є однією з кількох українських гравчинь, які закликали російських та білоруських спортсменів засудити війну Росії проти України, якщо ті хочуть брати участь у міжнародних змаганнях.
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