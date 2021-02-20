У суботу, 20 лютого, в США українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту корабель Cygnus з вантажем для Міжнародної космічної станції.

Про це поінформували у пресслужбах Державного космічного агентства України та конструкторського бюро “Південне”.

Запуск відбувся о 19:36 за київським часом (о 12:36 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США).

Це перший у 2021 році пуск ракети-носія середнього класу “Антарес”.

Ракета вивела на орбіту автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого знаходиться близько 8000 фунтів (приблизно 3628 кг) корисного вантажу космічного агентства NASA для Міжнародної космічної станції.

Двоступенева ракета-носій “Антарес” розроблена американською компанією Northrop Grumman з можливістю установлення третього ступеня. Сьогодні ним став автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus.

Основну конструкцію першого ступеня розробило українське “КБ “Південне” та виготовило державне підприємство “Південний машинобудівний завод ім. Макарова” у кооперації з іншими українськими підприємствами.

У рамках програми “Антарес” українська сторона виконала весь комплекс робіт з проектування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія.

Підготовка “Антарес”, її випробування та пуск проведені за участю українських фахівців.

Згідно з контрактом у КБ “Південне” в режимі реального часу здійснювалася технічна підтримка пуску, приймання та оброблення телеметричної інформації.

Прибуття Cygnus до МКС заплановано 22 лютого об 11:40 за київським часом.

Завдання цієї місії наступні:

• основне завдання – доставлення провізії та речей для екіпажу, матеріалів для наукових досліджень і вивезення з МКС та подальша утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу;

• доставлення на МКС суперкомп’ютера SBC-2, розробленого Hewlett Packard і NASA (він буде використовуватися для аналізу даних про стан здоров’я астронавтів, розшифровки і аналізу їх ДНК прямо на борту МКС, а також для аналізу результатів спостережень за полярними покладами льоду і блискавками в атмосфері Землі);

• виведення на орбіту низки кубсатів та наносупутників.

Варто зазначити, що з 2013 року ракета-носій “Антарес” стартувала 14 разів, 13 з них – успішно.