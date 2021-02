Про це повідомляє CNN.

Рейс 328 United прямував з Денвера в Гонолулу, але йому довелося повернутися в аеропорт близько 13:30 через відмову правого двигуна незабаром після зльоту.

Це підтвердили і в Федеральному управлінні цивільної авіації. На борту знаходилося 241 осіб, ніхто не постраждав.

Також в поліції повідомили, що уламки літака впали в парку Коммонс, а також в районах Нортмур і Червоний лист Брумфілд. Місто знаходиться приблизно в 25 милях на північ від Денвера і в 30 милях на захід від міжнародного аеропорту Денвера.

На знімках з місця події видно великі шматки боїнгу, що лежать у дворах будинків та на футбольному полі в місцевому парку.

Поліція Брумфілду просить місцевих жителів не чіпати і не переміщувати уламки літака, оскільки планується розслідування інциденту.

Що стало причиною несправності двигуна – поки неясно.

Engine failure on Boeing 777 United aircraft. Plane took off from Denver and returned safely in 20 minutes. Engine parts fell soon after take off. Pilots flew the aircraft back safely. Look at the engine, it’s hardly in shape. pic.twitter.com/gByQ9Sj85q

— Nagarjun Dwarakanath (@nagarjund) February 21, 2021