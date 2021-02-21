Про це повідомляє CNN.

Рейс 328 United прямував з Денвера в Гонолулу, але йому довелося повернутися в аеропорт близько 13:30 через відмову правого двигуна незабаром після зльоту.

Це підтвердили і в Федеральному управлінні цивільної авіації. На борту знаходилося 241 осіб, ніхто не постраждав.

Також в поліції повідомили, що уламки літака впали в парку Коммонс, а також в районах Нортмур і Червоний лист Брумфілд. Місто знаходиться приблизно в 25 милях на північ від Денвера і в 30 милях на захід від міжнародного аеропорту Денвера.

На знімках з місця події видно великі шматки боїнгу, що лежать у дворах будинків та на футбольному полі в місцевому парку.

Фото: CNN

Фото: CNN

Поліція Брумфілду просить місцевих жителів не чіпати і не переміщувати уламки літака, оскільки планується розслідування інциденту.

Що стало причиною несправності двигуна – поки неясно.

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