У США вчені вперше успішно клонували коня Пржевальського, який знаходиться під загрозою зникнення.

Про це повідомляє Time.

Лоша з’явився на світ 6 серпня в зоопарку Сан-Дієго. Для його клонування використовували заморожені в 1980 році клітини британського жеребця, який народився в 1975 році.

Новонародженого лоша назвали Куртом в честь генетика Курта Беніршке.

Зазначається, що коні Пржевальського знаходяться в “критичному стані”. Вони вважаються останнім видом “по-справжньому диких коней” і є “далекими родичами” сучасних домашніх коней.