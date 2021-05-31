У США в авіакатастрофі загинув американський актор Джозеф Лара, який виконав головну роль в телесеріалі "Тарзан: історія пригод".

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Акторові було 58 років.

Трагедія трапилася в суботу разом. На борту легкомоторного літака Cessna також перебувала його дружина і ще п’ять осіб. Всі вони загинули.

Cessna C501 впав в озеро Персі Пріст недалеко від міста Смірна, штат Теннессі, після вильоту з аеропорту близько 11 години ранку.

Лара зіграв майже в 30 фільмах. У бойовику “Нічні війни” виконав епізодичну роль солдата. Також в списку його робіт – серіали “Рятувальники Малібу” і “Конан”.