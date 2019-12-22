У Сполучених Штатах Америки в штаті Вірджинія через туман і гололід від 35 до 45 машин потрапили в аварію.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Зазначається, що в 50 милях на схід від Річмонда уряд закрив обидві сторони міждержавної траси.

Управління шерифа повідомило, що розбилося 45 автомобілів, а поліція штату Вірджинія зафіксувала загальне число в 35 машин.

Про кількість постраждалих не повідомляється, проте відомо, що травми варіювалися від незначних до загрозливих для життя.