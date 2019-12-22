Про це повідомляє телеканал CNN.
Зазначається, що в 50 милях на схід від Річмонда уряд закрив обидві сторони міждержавної траси.
Управління шерифа повідомило, що розбилося 45 автомобілів, а поліція штату Вірджинія зафіксувала загальне число в 35 машин.
Про кількість постраждалих не повідомляється, проте відомо, що травми варіювалися від незначних до загрозливих для життя.
- 26 листопада в Уманському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 10 автомобілів та рейсового автобуса, внаслідок чого постраждали три людини.