Про це повідомляє Корпус морської піхоти США.
Льотчик винищувача встиг катапультувався – він живий, але отримав травми.
Екіпаж літака-заправника не постраждав.
Літак KC-130J сіл “на черево” біля аеропорту Термал недалеко від Лос-Анджелеса, а F-35 впав в пустелі.
UPDATE: Military officials confirm a fighter crashed near Salton City during air-to-air refueling, causing another military aircraft to make an emergency landing in Thermal. @JakeKESQ will have the latest tonight at 10 and 11 p.m.
Details: https://t.co/zUdzCumC68 pic.twitter.com/NLiQkdhbrz
— KESQ News Channel 3 (@KESQ) September 30, 2020
- В американському штаті Невада провели випробування винищувача F-15E, оснащеного моделлю ядерного заряду.