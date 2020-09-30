Про це повідомляє Корпус морської піхоти США.

Льотчик винищувача встиг катапультувався – він живий, але отримав травми.

Екіпаж літака-заправника не постраждав.

Літак KC-130J сіл “на черево” біля аеропорту Термал недалеко від Лос-Анджелеса, а F-35 впав в пустелі.

 